Olas de frío y calor

Diego Mota Mimbrero

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

Se dice que los incendios se apagan en invierno. Las acciones para paliar las olas de calor y de frío de las personas sin hogar – ... concepto mucho más amplio que el de sin techo– se deben también planificar antes, mucho antes de cada ola. Según los datos, en Badajoz duermen en la calle al menos cuarenta personas. Diversos colectivos reclaman activar el protocolo del frío y habilitar espacios de pernoctación de urgencia, a la vez que denuncian la ausencia de respuesta institucional. Sin ser muchas las personas que duermen en la calle, son demasiadas, y por ello entiendo que es más que posible disponer de locales adecuados para paliar la lacerante situación. El Centro Hermano, al completo. A una hora determinada de la mañana tienen que dejar el Centro, ir a los comedores sociales y deambular por la ciudad hasta que son acogidas a media tarde. Habría que ofrecerles otras opciones. No, no es fácil encontrar solución para todo ello, para otras cuestiones no hay tantos inconvenientes. Hay inmuebles tanto del Ayuntamiento como de la Iglesia que pueden y deben servir de cobijo a quienes no quieren ni dormir ni deambular por la calle. La parroquia de María Auxiliadora a abierto dependencias para acoger. No estoy en contra para nada de las luces de Navidad, pero quizás, y a mí el primero, nos faltan luces no para mirar a esas personas sin hogar, sino para verlas. Nos faltan oídos no para oírlas, sino para escucharlas. Se trata de ponernos en disposición de percibir estas situaciones, de sensibilizarnos ante ellas, de verlas con pasión y con compasión.

