Olas de frío y calor

Comenta Compartir

Se dice que los incendios se apagan en invierno. Las acciones para paliar las olas de calor y de frío de las personas sin hogar – ... concepto mucho más amplio que el de sin techo– se deben también planificar antes, mucho antes de cada ola. Según los datos, en Badajoz duermen en la calle al menos cuarenta personas. Diversos colectivos reclaman activar el protocolo del frío y habilitar espacios de pernoctación de urgencia, a la vez que denuncian la ausencia de respuesta institucional. Sin ser muchas las personas que duermen en la calle, son demasiadas, y por ello entiendo que es más que posible disponer de locales adecuados para paliar la lacerante situación. El Centro Hermano, al completo. A una hora determinada de la mañana tienen que dejar el Centro, ir a los comedores sociales y deambular por la ciudad hasta que son acogidas a media tarde. Habría que ofrecerles otras opciones. No, no es fácil encontrar solución para todo ello, para otras cuestiones no hay tantos inconvenientes. Hay inmuebles tanto del Ayuntamiento como de la Iglesia que pueden y deben servir de cobijo a quienes no quieren ni dormir ni deambular por la calle. La parroquia de María Auxiliadora a abierto dependencias para acoger. No estoy en contra para nada de las luces de Navidad, pero quizás, y a mí el primero, nos faltan luces no para mirar a esas personas sin hogar, sino para verlas. Nos faltan oídos no para oírlas, sino para escucharlas. Se trata de ponernos en disposición de percibir estas situaciones, de sensibilizarnos ante ellas, de verlas con pasión y con compasión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director