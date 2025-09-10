HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 9 de septiembre, en Extremadura?
Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado EP

Vacaciones fugaces, ilusiones rotas

En lo malo todo vuelve a las andas y en muchos casos, a peor

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:25

Las vacaciones se toman para descansar, pero casi siempre se regresa cansado. Durante los días de asueto, lo mismo en la paya que en la ... montaña, se olvidan los problemas y se sueña con la esperanza de encontrarlos resueltos a la vuelta. La realidad, sin embargo, es que esto casi nunca se cumple; al contrario, muchos se han agravado o multiplicado en todos los ámbitos. Para empezar, en el familiar y doméstico, el más sensible con la escolarización de los niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  2. 2 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  3. 3 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  4. 4 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  5. 5 Trasladan a un ciclista al hospital tras sufrir un atropello en Badajoz
  6. 6 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  7. 7 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  8. 8

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici
  9. 9

    «Se ha metido una rata en casa por el abandono del solar que hay delante»
  10. 10 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vacaciones fugaces, ilusiones rotas

Vacaciones fugaces, ilusiones rotas