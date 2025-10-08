HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?
Dos personas observan una explosión en la Franja de Gaza. Reuters

Gaza, comienzo de un final difícil

Dos años después del resurgir del conflicto parece que habrá una pausa, aunque no definitiva

Diego Carcedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

Comenta

El final de la tragedia de Gaza ha sido recibido con alivio por la opinión pública internacional. Fueron dos años de angustia colectiva y, lo ... más duro, sesenta mil muertos. Su historia comienza con una reacción de revancha terrorista y ahora que por fin llega su final, surgen muchos y variados temores sobre los problemas sociales y geopolíticos que todavía requieren una solución difícil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Fernández Vara da las gracias por el cariño recibido
  2. 2 La Guardia Civil acude a una expropiación de la N-432 al estar habitada la vivienda
  3. 3 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  4. 4 Los sindicatos cifran en más del 80% el seguimiento de la huelga docente y Educación lo rebaja al 42%
  5. 5 Detenidos en Cáceres un hombre por posible violencia de género y una mujer por tentativa de homicidio tras una pelea
  6. 6 La Junta mantiene sin cambio su oferta de subida salarial en 80 euros pese a la protesta docente
  7. 7 Una casa de diseño de Cáceres, el escenario perfecto para una velada única con sabor a Atrio: «Superó las expectativas»
  8. 8 Los padres llevan a sus hijos a clase: «No nos queda otro remedio, tenemos que trabajar»
  9. 9

    Educación plantea sacar a oposición más de 300 plazas el próximo año
  10. 10 La nueva Facultad de Medicina de Badajoz llevará el nombre de Fernández Vara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Gaza, comienzo de un final difícil

Gaza, comienzo de un final difícil