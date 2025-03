Los días de Alexia

En el momento de entrega de este artículo todavía no se sabía el resultado, pero lo cierto es que cuando se publique debería hacerlo junto ... al nombre de la ganadora del Balón de Oro femenino que otorga la prestigiosa revista 'France Football'. Lo suyo sería que la galardonada fuese Alexia Putellas, a quien todos consideramos una gloria nacional. El palmarés que la respalda incluye varias ligas y copas de España y una Champions con el Barcelona y a título individual, un primer Balón de Oro y dos premios de la UEFA a la mejor jugadora en Europa.

La repetición de esta victoria convertiría a Putellas en la primera futbolista española en lograr dos veces dicho trofeo, mención aparte del gran Di Stéfano, que recibió la nacionalidad en 1956. Da vértigo recordar el medio siglo que ha pasado, los iconos de esta disciplina que hemos conocido entretanto, y que a este instante de expectación se sume la duda en la que vive la selección local de fútbol femenino, a cuya problemática no es ajena la barcelonesa. En esta crisis por momentos parece que no se distingue la voz de las futbolistas, por lo que quizá los que sí tienen voto en las decisiones podrían pensar no ya en la paz social que conviene a las propias seleccionadas y a la afición, sino también en disponer en el entorno y el día a día del equipo las condiciones para que se sigan desarrollando carreras que marquen camino a nuestros talentos. El deporte es desafío y punto de encuentro, y quienes lo ordenan tienen que apartarse de bajos procedimientos que dividan a los grupos.

Así, empezando por esa polémica y continuando con acontecimientos más actuales como la circunstancia del otro Barcelona entrenado por Xavi Hernández o la igualmente merecida y más que posible consecución (recuerden que esta pieza se entregó antes) del Balón de Oro masculino por el francés Karim Benzema, y aunque el contexto no sea el más ventajoso, no hay que olvidar que la simple presencia de Alexia Putellas en esa ceremonia es lo que nos hace brillar como país y como potencia deportiva en una coyuntura de tanta competición. Habrá que observar las portadas y los editoriales de los periódicos, generalistas y especializados, locales, nacionales o internacionales; el orden de importancia en los telediarios, y las entrevistas y el minutaje dedicado en las tertulias radiofónicas. Ya veremos cuántos se dan por enterados o no, cuántos intentan hacer política o ‘lobby’ con la situación, o con los discursos de agradecimiento, o con lo que se les ocurra en el último segundo.

La genial catalana no es solo su juego y su nivel, también es el esfuerzo y el tiempo dedicados a su vocación, tal como manifestó en una entrevista en la que dejó dicho que había «venido a esta vida para ser futbolista». El talento es otra escala y gracias a él su nombre quedará grabado en nuestra historia con las mismas letras que el querido Luis Suárez Miramontes. Antes de ella estuvieron otros, atletas olímpicos, futbolistas, tenistas o pilotos, pero con permiso de esta noche memorable o imprecisa estos son los días de Alexia Putellas.