¿Ha decrecido el racismo en España y en Extremadura?

Los resultados de una serie temporal de encuestas escolares, por mi pena dirigidos, muestran esa tendencia de menor verbalización de prejuicios xenófobos y de racismo ... frente a los inmigrantes. Desde mi primera encuesta escolar en 1986 hasta la última en 2019 podemos estimar que, dicho 'grosso modo', el racismo ha crecido en un 5%, pero el número de inmigrantes en España ha aumentado en un 25% (apenas 186.000 en el año 1986 y actualmente más de 5 millones). Esto demuestra que no hay una correlación mecánica de a mayor número de inmigrantes, más racismo, pues es decisiva la pedagogía colectiva, que sobre este fenómeno económico y social, pero también ético y moral, se enseñe en las escuela y se presente en los medios de comunicación social.

Ciertamente desde 1986 hasta el presente hay un auge de prejuicios y racismo, alcanzando el pico más alto de la xenofobia en 2001 tras el ataque terrorista en Nueva York, decreciendo desde entonces notablemente, como muestran mis siete encuestas escolares, la primera en 1986 y la última en 2019, aplicada a 2.476 estudiantes de Secundaria y Universidad, de ellos 678 de Extremadura, en 95 localidades de 30 provincias y en 130 centros públicos y privados

La serie de estas encuestas escolares, que fundamentan nuestra afirmación de la bajada del racismo han sido las siguientes, con el número de alumnos encuestados. En 1986 (1.419), 1993 (5.168), 1997 (6.000), 2002 (11.804), 2004 (10.000), 2008 (10.507) y 2019 (2.476). En todos ellos ha habido una submuestra representativa de Extremadura.

He aquí estos datos significativos: «Hay en España demasiados inmigrantes y hay que impedir que entren más»; en 1997 lo afirmaban un 64,7%, en 2019 un 45,5%. «Hay que expulsar a algunos», en 1997 un 14,9% y en 2001, un 6,8%. «Los inmigrantes nos roban puestos de trabajo», en 1993 un 42,2% y en 2001, un 27,5%. «La inmigración de trabajadores extranjeros solo trae más inconvenientes», en 1997 un 22,0% y en 2019 un 3,6%. «No dejaría entrar a trabajar a los marroquíes», en 1997 un 20,8% y en 2019 un 14,5%. «Yo votaría a un partido xenófobo», en 1997 un 10,4% y en 2019 un 12,1% . «Queremos una España solo blanca», en 1997 un 26,8% y en 2019 un 13,8%. «Antipatías hacia los moros/árabes», en 1998 un 39,2% y en 2019 un 17,6%. Extremadura presenta similares resultados.

En 2019, en pleno conflicto del rechazo del político Salvini a dejar entrar los barcos de la ONG 'Open Arms' a refugiados, preguntamos si había que negarles la entrada por ser inmigrantes ilegales, la gran mayoría mostraron su desacuerdo, pero hubo un 21,2% de escolares españoles y un 20,5% de extremeños, que contestaron que habría que negarles la entrada a los refugiados por ser ilegales

Si ofrecemos la serie completa de datos sobre la evolución del racismo militante de los que afirman que «si me de mí dependiera, yo los echaría de España», que siempre he preguntado desde 1986, estos son algunos resultados desde la primera en 1986, la segunda en 1993, otra en 2002 tras el atentado terrorista de Nueva York, año de mayor xenofobia, y la última encuesta de 2019, en donde se evidencia el descenso del racismo. «Echaría a los moros/árabes»: 1986 (11,1%), 1993 (26,1%), 2002 (48,6%), y 2019 (16,2%). «echaría a los judíos»: 1986 (10,4%), 1993 (12,5%), 2002 (27,6%) y 2019 (8,4%). «Echaría a los negros de Africa»: 1986 (4,2%), 1993 (14,1%), 2002 (26,7%) y 2019 (8,2%). Y la misma tendencia de descenso con asiáticos, latinoamericanas y europeos.

En Extremadura se presentan las mismas tendencias, por ejemplo, el racismo militante frente a los «moros/árabes», que es el grupo de mayor rechazo en todas las comunidades, en el caso de Extremadura estos son los resultados: «Echaría de España a los moros/árabes»: 1986 (11,6%), 1993 (28,1%), 2002 (46,2%), 2008 (36,9%) y 2019 (14,2%),

La conclusión evidente es que ha decrecido el racismo en los adolescentes y jóvenes, al menos su verbalización pública. Ello se debe a muchos factores, cito tres: la mayor educación en el valor de la solidaridad en los colegios, que la sociedad se ha convencido de que la economía española necesita trabajadores inmigrantes («producimos más puestos de trabajo que niños») y que la convivencia diaria con los inmigrantes nos ha demostrado que no son una amenaza, sino un enriquecimiento mutuo. Ahora bien, este panorama optimista no debe hacernos bajar la guardia en la lucha contra la xenofobia. Los racistas militantes son ahora menos, pero más peligrosos, saliendo del armario más envalentonados, más vocingleros, con discursos populistas y argumentaciones «racionalizadas», que no razonables. Pero hay motivos de esperanza, los solidarios somos más y mejores y queremos una España democrática, intercultural y multiétnica en un mundo justo, pacífico, libre y solidario.