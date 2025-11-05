El príncipe escandaloso

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Mathieson

David Mathieson

Periodista y experto en derechos humanos

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 00:18

En la película clásica 'El Padrino', el patriarca Michael Corleone toma una dolorosa decisión: ordenar el asesinato de su hermano disoluto, Fredo. El comportamiento díscolo ... y desleal de Fredo no solo se había convertido en una vergüenza, sino que amenazaba los intereses de toda la familia, por lo que debía ser eliminado como predica una de las frases más conocidas de la película: «No es personal, sólo es negocio». En los últimos días se han publicado dos libros que revelan detalles escandalosos sobre el hermano menor del rey Carlos III de Gran Bretaña, el príncipe Andrés. El monarca británico ha tomado medidas drásticas para intentar apartar a su hermano de todas las actividades de la familia real y así proteger la reputación de la Casa Real, o lo que ellos mismos denominan 'la empresa'. Queda por ver si estas acciones de Carlos son suficientes o llegan a tiempo.

