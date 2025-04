Es de bien nacido ser agradecido así que no quería que dejara nuestra Extremadura e irse a Madrid sin darle las gracias.

Gracias por su ... coraje para no traer el AVE a Extremadura porque así podemos disfrutar en viajes en tren o carretera de esos paisajes con la dehesa extremeña, aunque eso quede para el pueblo, porque gente como usted que tiene muchas cosas que hacer vaya en avión a Madrid.

Gracias porque gracias a que siendo Badajoz-Cáceres las únicas capitales de provincia no unidas por autovía, nos permite disfrutar de la inigualable Sierra de San Pedro.

Gracias porque ahora que el turismo lo inunda todo ha conseguido que Extremadura, con sus infraestructuras sea un paraíso perdido, pero muy perdido, al que solo pocos llegan.

Gracias porque Extremadura sigue siendo teniendo la tasa mas alta de paro (18%) de España, porque nuestros jóvenes tienen que emigrar para encontrar trabajo y así pueden hablar por el resto de España de sus bondades naturales.

Gracias porque será un referente para nuestros jóvenes de que en esta vida lo que importa no son tanto los ideales y lo que uno piensa, sino que hay que ser práctico. Si apoyo a uno/a (Susana Díaz) pero veo que no sale, pues se cambia de bando y se acabó, que lo primero son mis intereses. Gracias por ser un ejemplo de «humildad» porque hoy digo que estoy en contra de los independentistas, pero mañana, ante una llamada del jefe, inclino la cabeza, me doblego, cambio de careta y lo disfrazo como sea, y digo que bueno sí pero... Gracias por esa capacidad de adaptación y si ayer dije que me iba ahora digo que no que vuelvo.

En fin, gracias señor Vara, por todo lo que ha hecho por Extremadura y que sea muy feliz por Madrid.