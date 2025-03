El clima condena a la infancia

Comenta Compartir

La alerta lanzada por Save The Children de que 774 millones de niños y niñas –un tercio del total mundial– viven bajo la amenaza tangible ... para su desarrollo vital de la crisis climática y de la pobreza resulta tan sobrecogedora que no debería despacharse con meras muestras de condolencia. Si la sostenibilidad del planeta corre peligro por la devastación que viene provocando la mano humana sobre el medio ambiente, no constituye un riesgo menor que ese futuro esté también en entredicho si los hombres y las mujeres del futuro se frustran en infancias truncadas. Y que las sombras acechen también a menores que han nacido en entornos más seguros y evolucionados permite calibrar hasta dónde pueden llegar los efectos del maltrato a nuestro entorno natural. La investigación social, económica o medioambiental permitirá discernir qué fue antes, si la pobreza o la crisis climática. Pero, según evidencia el estudio desvelado hoy, ambos fenómenos implementan sus inquietantes efectos comprometiendo la propia subsistencia de quienes deberían poder vivir en un mundo viable y más habitable en las generaciones venideras. Porque la hostilidad, en ocasiones mortal, del presente condena el porvenir.

