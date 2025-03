Encuesta y 'debate' en Cáceres

La encuesta electoral publicada por HOY esta semana viene a confirmar lo que todo el mundo podía sospechar en Cáceres: que el PP es ... el gran beneficiado de la caída en desgracia de Cs, hasta el punto de acaparar los cinco concejales de la formación naranja. Ese resultado le acercaría, en el mejor de los escenarios para el PP que contempla el sondeo, a una mayoría absoluta que no ha vuelto a darse en Cáceres desde el primer gobierno de Elena Nevado en 2011. Como todas la encuestas, esta de GAD3 aplica lo que en la jerga se conoce como la 'cocina', que no es, como piensan algunos, dar y quitar escaños o concejales a capricho del que paga, sino aplicar criterios demoscópicos bien estudiados, como el recuerdo de voto, para asignar las papeletas de los indecisos y corregir desviaciones evidentes.

Se ha explicado hasta la saciedad que un sondeo electoral no es una predicción de lo que va a pasar el día de las elecciones, sino una foto fija del momento en que se realizan los cuestionarios, en este caso entre el 28 de abril y el 3 de mayo. En un mes pueden cambiar muchas cosas, por lo que está claro que a Rafael Mateos le sobra la campaña electoral. Le basta con quedarse quieto, pegar los carteles, hacer algunas propuestas más o menos creíbles y no tocar la mina de Valdeflores para sentarse a contar, como el maná caído del cielo, los votos de los que abandonan el barco de Ciudadanos. Luis Salaya, en cambio, necesita jugar un papel más activo para intentar llegar, al menos, a 11 concejales, dos más de los que tiene ahora y de los que le da la encuesta. El principal caladero en el que puede pescar para conseguirlo es ese 31% de votantes de Cs que aún no han decidido a quién apoyarán este 28-M, porque además todo lo que pueda sacar de ahí irá directamente en detrimento del PP. También le vale con lograr 10 y que Unidas Podemos mantenga sus tres ediles, y podría beneficiarle que Cáceres Viva consiga representación, pero eso no está en su mano.

Como no podía ser de otra manera, Rafael Mateos está contento con el sondeo porque dice que «confirma que la gente tiene ganas de cambio», y Luis Salaya no se lo cree porque para él «la única encuesta importante es la EPA». Al menos ninguno ha recurrido a la perogrullada por antonomasia en estos casos, a saber, que la verdadera encuesta será la del 28 de mayo.

No se sabe si el 'debate' entre los candidatos a alcalde del PSOE, PP, Cs, UP y Vox que organizó el Ayuntamiento (!) el viernes en el edificio Embarcadero y se emitió en 'streaming' habrá cambiado algo en la intención de voto de los cacereños (se hizo sin público y ayer por la mañana llevaba 860 visualizaciones). Lo que es debatir, se debatió poco o nada. Fue un encuentro semiclandestino (no permitían entrar a periodistas, aunque a última hora rectificaron), frío y encorsetado, más parecido a una sucesión de mítines cortos que a un verdadera confrontación de ideas. Supongo que era lo que buscaban.