Convivir con 36.535 perros

En la ciudad de Cáceres, según los datos del Colegio de Veterinarios, hay dados de alta 36.535 perros que conviven con una población de ... algo mas de 96.000 personas. Es un fenómeno que no se puede ignorar. Eso que se decía antes de que ya hay mas perros que niños para dar a entender que algo no va bien en nuestra sociedad hace tiempo que quedó obsoleto. En Cáceres, supongo que como en cualquier otra ciudad española, hay muchos más perros que niños, más perros que ancianos, más perros que jóvenes y más perros que adultos de mediana edad. Esa es la realidad, nos guste o no, y mientras la tenencia de mascotas siga siendo libre en este país no queda otra que asimilarlo, analizar lo que supone y establecer unas normas de convivencia en las que, por supuesto, se garantice el bienestar de los animales, pero nunca por encima del de las personas, ni tampoco al mismo nivel.

Algunos propietarios de perros se reunieron el viernes por la tarde en la Plaza Mayor para pedir al Ayuntamiento que establezca en los parques públicos un horario, al inicio de la mañana y al final de la tarde, en el que se permita llevar los perros sin correa, como ya se hace en algunas ciudades. Cualquier usuario habitual de estos espacios sabe que los perros son una causa frecuente de conflictos. La gran mayoría de los dueños cumplen las reglas, pero muchos otros ignoran la normativa y sueltan a sus animales porque saben que la posibilidad de una sanción es mínima, y si alguien les llama la atención se enfadan, o salen del paso con el tan socorrido como molesto «pero si no hace nada», o hasta se encaran con el delirante «yo también tengo que aguantar a tu niño». La actual tendencia a que los perros vayan ganando espacio público en las ciudades no va a parar. Es la fuerza de los números. Cada vez son más los bares, restaurantes, tiendas y centros comerciales que permiten la entrada de mascotas. Las cifras nos dicen que en un porcentaje muy alto de los hogares cacereños hay al menos un perro, y como los dueños de los negocios no son tontos y están ahí para ganar dinero, proliferan los establecimientos 'dog friendly' y todo tipo de locales orientados al bienestar canino. Mucha gente ha puesto el grito en el cielo con la petición del horario libre de correas en los parques, y de hecho cabe preguntarse si no les basta con las zonas que ya están acotadas para ello en muchas zonas verdes, y que si hace falta podrían ampliarse. El Ayuntamiento aún no ha dicho si tiene intención de satisfacer a quienes se manifestaron el viernes, que tampoco se sabe bien si representan los deseos de la mayoría de los propietarios (un granero de votos importante, por cierto). Si al final se pone el horario con perros libres, que sea al menos a cambio de reforzar la vigilancia para garantizar que se cumplen las ordenanzas y nadie los lleva sueltos donde no debe, que se sanciona con dureza a los que no recogen las heces y que, en caso de duda o conflicto, prevalece siempre el bienestar de las personas.

