Cinco años sin Cirugía Vascular en Cáceres

El cierre del servicio de Cirugía Vascular y Angiología de Cáceres, que en su día se anunció como temporal, va camino de cumplir cinco ... años sin que se haya apuntado hasta la fecha ningún atisbo de solución por parte del SES. Mientras tanto, los pacientes cacereños que necesitan este servicio siguen siendo derivados a Badajoz, lo cual supone un importante trastorno tanto para ellos como para sus familiares. La presidenta de la Junta, María Guardiola, dijo el pasado lunes en una visita al hospital San Pedro de Alcántara que el regreso a Cáceres de la cirugía vascular es una de sus prioridades en materia sanitaria desde que ganó las elecciones, algo lógico porque tanto ella como muchos otros dirigentes del PP, entre ellos Rafael Mateos, hicieron bandera de este asunto cuando estaban en la oposición y lo utilizaron de manera recurrente como ejemplo del abandono al que, según denunciaban con insistencia, tenían sometido el PSOE y José María Vergeles al sistema sanitario cacereño.

La presidenta dijo el lunes que alberga la esperanza de anunciar pronto «noticias» sobre los «avances» que, según aseguró, ha hecho la Consejería de Salud para devolver a Cáceres la Cirugía Vascular. Son declaraciones muy similares a las que hacía Vergeles cuando, después de cerrar el servicio en el verano de 2019, se le echaron encima tanto el PP como otros partidos, colectivos vecinales y asociaciones de profesionales sanitarios y de defensa de la sanidad pública. También tienen en común Guardiola y Vergeles en que ninguno ha detallado en qué consisten exactamente esos «avances» para que los cacereños con problemas arteriales puedan volver a tratarse más cerca de casa. Las promesas de entonces de tratar de restablecer el servicio derivaron en el cierre definitivo, incluidas las consultas, a finales de 2019; las de ahora aún no sabemos en qué quedarán, así que como no tenemos información, al menos tengamos fe.

Por si no queda claro, lo que pretendo exponer no es la eficacia o ineficacia de unos o de otros, sino, una vez más, lo absurdo de la pelea partidista cuando de lo que se trata es de resolver problemas prácticos. Estoy seguro de que Vergeles no quiso cerrar Cirugía Vascular en Cáceres, y también de que Guardiola pretende recuperarla. El primero se encontró con un conflicto interno de índole laboral y un ambiente de trabajo enrarecido que perjudicaba la calidad asistencial y que acabó con los cuatro especialistas de baja y la imposibilidad, por lo tanto, de prestar el servicio. El SES intentó contratar nuevos facultativos, pero se topó entonces, según contaron sus dirigentes, con las mismas dificultades que tiene ahora para encontrar y atraer profesionales de esa especialidad.

No sabemos cuál es la solución en la que están trabajando los actuales responsables sanitarios para que Cáceres vuelva a tener un servicio completo de Cirugía Vascular y Angiología porque no lo han explicado, pero lo que no pueden negar es el derecho de los usuarios a exigirlo. Esperemos que vayan en serio y lo consigan en un tiempo razonable.