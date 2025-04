Vergeles anuncia que el servicio de Cirugía Vascular se reanudará en Cáceres en cuanto haya profesionales

El consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha anunciado este sábado que el servicio de Cirugía Vascular del Hospital Universitario de Cáceres retomará su ... actividad «en cuanto tenga cirujanos vasculares». El titular del SES ha reconocido que «nadie tiene más ganas que nosotros en abrir el servicio de Cirugía Vascular» pero recordó que la decisión de cerrarlo «fue muy colegiada porque se hizo con la junta técnico-asistencial de este complejo hospitalario y se cerró por razones de seguridad para los pacientes, es verdad que ya ha pasado un tiempo prudencial y que estamos buscando cirujanos vasculares y en cuanto los tengamos se podrá abrir».

En el verano de 2019 el SES decidió cerrar durante un mes el servicio, en principio desde el 26 de julio al 25 de agosto de ese año. La explicación que se dio entonces fue que, de los cuatro especialistas, dos estaban de baja y los otros dos se iban de vacaciones. Se daba la circunstancia de que los dos que estaban de baja tenían plaza y los otros eran interinos.

El SES cerró el servicio y los dos interinos se quedaron sin trabajo, lo que hizo que los médicos recurrieran la decisión. Según el SES en esta unidad médica no se cumplía con los criterios organizativos y de gestión adecuados, no se seguían protocolos de diagnóstico-tratamiento como servicio jerarquizado y había numerosas reclamaciones tanto de pacientes como de la Defensora del Paciente, lo que lo hacía insostenible.

Vergeles ha respondido así a un sanitario que ha participado en el balance sobre el Hospital Universitario en el cuarto aniversario desde su apertura el 30 de enero. Ha sacado pecho el consejero para mostrar los avances que ha llevado a cabo el hospital en este tiempo como una forma de contrarrestar las críticas por la separación física del complejo hospitalario de Cáceres, ya que, a la espera de la construcción de la segunda fase del HUC, los servicios se ofrecen entre la primera fase de este y el San Pedro de Alcántara. No hay ninguna novedad sobre la segunda fase, cuyo proyecto «está licitado ya y en fase de redacción, estamos según los plazos previstos, si podemos correr, correremos». El presupuesto (75 millones), a cargo de fondos europeos, ya está autorizado.

Con una proyección en bucle de noticias positivas y fotografías de los distintos servicios del hospital Vergeles ha dado datos sobre todos los servicios que se han ido implementando durante este tiempo. «Si me tienen que pedir una palabra con la que describir lo que ha sido la evolución de este complejo universitario de Cáceres durante estos cuatro años esa palabra es vanguardia, vanguardia que ha permitido una calidad en la atención impresionante para todos aquellos que lo han necesitado».

Ampliar Helipuerto del Hospital Universitario, ya en funcionamiento. armando méndez

La puesta en marcha de una unidad de esterilización pionera en todo el país, de una cocina de nueva generación, los recursos implementados en la fase crítica de la covid, la unidad de Radiología intervencionista que ha permitido implantar el código ictus y crear un área de neurociencias, la Radioterapia intraoperatoria, entre otros avances, son algunos de los hitos que ha señalado el consejero.

En el periodo entre 2019 y 2023 se ha hecho una inversión de 56,4 millones, se han pasado medio millón de consultas, más de 38.000 intervenciones, se ha atendido a 110.000 personas en Urgencias y se han hecho 16.000 resonancias magnéticas y 33.000 TAC.

El alcalde Luis Salaya, que ha participado en este acto junto al director gerente del SES, Ceciliano Franco, y el gerente del área de salud, David Zambrano, ha dado importancia a todos los avances en «tiempos difíciles» en los que la sanidad solo trasciende por «noticias negativas».

Helipuerto

Además de los datos aportados y el mensaje optimista del consejero se ha visitado el helipuerto del Universitario, que ya se encuentra operativo a falta de concluirse una cuarta fase el próximo mes. En qué consiste ese trámite no lo sabía bien el consejero («no soy piloto, no tengo ni idea, debe de ser algo de los conos de aterrizaje»), pero lo importante, dijo, es que ya se está utilizando. Se trata de un recurso para uso exclusivamente sanitario. «Lo que no descarta es que si nos la pide el plan Infoex, se utilizará».

La visita se ha extendido también al Hospital San Pedro de Alcántara, en concreto a la nueva unidad de Fibroscopia y Neumología y los nuevos TAC y resonancia.