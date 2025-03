Cáceres y los toros

Sabemos que los toros van a regresar a Cáceres más pronto de tarde porque así lo ha dicho una y otra vez en las últimas ... semanas el nuevo alcalde, Rafael Mateos, que esta semana hacía un nuevo guiño al sector recibiendo en su despacho al novillero Tristán Barroso. Lo que falta saber es a qué precio, y no me refiero al de las entradas sino al que tendrá que pagar el Ayuntamiento tanto para poner el coso en condiciones de uso como para subvencionar un espectáculo que sin dinero público es claramente deficitario. Por lo pronto, aunque este año se ha llevado a cabo el cambio de la cubierta, que amenazaba con colapsar por su mal estado, aún son necesarios más arreglos para que este edificio de mediados del siglo XIX declarado Bien de Interés Cultural pueda volver a acoger espectáculos con público, taurinos o de otra clase, en condiciones seguras y dignas para los espectadores. El deterioro en el interior por la falta de mantenimiento durante décadas va más allá del tejadillo –cuyo arreglo ha pagado la Diputación– y afecta a las bóvedas interiores, las gradas y otros espacios que se deberán reformar antes de poder meter gente dentro.

El pasado 2 de junio se cumplieron cuatro años de última corrida de toros que se celebró en La Era de los Mártires. Fue un mano a mano entre el torrejoncillano Emilio de Justo y el placentino Juan Mora que organizó la empresa Tauroemoción. Lo hizo sin ayudas públicas por un empeño personal de De Justo, que quería devolver su ciudad adoptiva los festejos taurinos después de que en 2016 el Ayuntamiento aprobara en pleno eliminar las subvenciones durante el gobierno del PP de Elena Nevado, que se quedó solo defendiendo las ayudas frente a PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú. En 2019 llegó el PSOE de Luis Salaya, que mantuvo la misma política de no intervención, de modo que entre que la aventura de Tauroemoción no debió de resultar rentable y que el deterioro de la plaza era cada vez más palpable, no ha vuelto a haber toros en Cáceres.

Ahora parece que las cosas van a cambiar para alegría de los aficionados, que cada vez son menos, y disgusto de los antitaurinos, que cada vez son más. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a llegar Rafael Mateos en su política de ayudas públicas cuando la plaza vuelva a salir a licitación y si las cantidades que ponga sobre la mesa bastan para atraer a las empresas y para que la ciudad recupere una feria taurina similar a la que tuvo en su momento.

La polémica, en cualquier caso, está garantizada.