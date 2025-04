Termina la obra de la Plaza de Toros de Cáceres, pero requiere nuevos arreglos para darle uso

Punto y final a la obra de la Plaza de Toros a falta de la recepción oficial de la misma. El pasado martes se ... desmontó la grúa que ha estado en funcionamiento los últimos meses en una espectacular operación que fue seguida por los viandantes que pasaban por la avenida de Las Lavanderas. También ha sido retirado el material y se han ido trasladando los instrumentos. Los operarios ya se han ido y la actuación se da por concluida a falta del finiquito oficial que toda intervención de estas características requiere con el acto de recepción, tal y como confirma la Diputación. Ha sido está institución la que contrató la redacción del proyecto, que fue elaborado por el arquitecto Antonino Antequera, autor de la reforma de la Plaza Mayor, en 2011.

La ejecución ha correspondido a la empresa OCR Extremadura, que presentó una oferta de 300.751 euros, de los que 255.000 los paga la administración provincial y el resto al Consistorio. El plazo marcado eran cinco meses y la actividad arrancó a finales de verano. Ha sido necesaria una prórroga que terminó el pasado día 2 por los retrasos provocados por la lluvia en otoño.

Que concluya la obra no significa que la Era de los Mártires, que es bien de interés cultural (BIC) desde 1992, esté ya en condiciones completas de acoger eventos y darle uso a corto plazo. De ser así, sería muy precario. El mantenimiento ha sido mínimo en los últimos cuatro años, reseñan a HOY las personas que han tenido acceso al recinto y que conocen su estado real.

Desarrollo de los trabajos en la Era de los Mártires en las fotografías superior e inferior, con la retirada de la grúa. En el centro una imagen del exterior de la Plaza Mayor cacereña, con los andamios. JORGE REY

Lo que ha llevado a cabo ha sido una intervención casi obligatoria ante el riesgo de colapso que advertían algunos informes y que tenían que ver con la parte superior. Queda mucho por hacer, por ejemplo en relación a puertas en mal estado, pintura, tabiquería o incluso una posible evacuación, ya que se llegó a plantear la necesidad de eliminar unos servicios para garantizar la seguridad de las personas en caso de que una de las escaleras quedase bloqueada, según personas que han seguido el día a día de este inmueble y conocen los detalles de su conservación. Los concejales Pedro Muriel, del PP, y José Ramón Bello, responsable de Patrimonio, se han interesado por esta reforma.

El Ayuntamiento no responde sobre los planes que tiene para ese recinto monumental, cuyo estado descuidado y de abandono ha denunciado la oposición. Desde la Diputación cacereña se espera que no haya problemas para la recepción oficial. No se han avanzado otras posibles intervenciones. Tampoco ha vuelto a haber noticias sobre una posible subvención para organizar festejos taurinos. El último que se celebró en Cáceres fue en 2019.

«La ejecución ha sido muy cuidadosa. Hablamos de un Bien de Interés Cultural», recuerda el arquitecto Antonino Antequera

«La obra se ha hecho con mucho mimo. Hablamos de un BIC que es la máxima categoría de un bien patrimonial. Para que nos situemos, a la altura de la catedral de Santiago de Compostela», pone como ejemplo Antonino Antequera. Ha sido el autor del proyecto de reforma que, resume, ha venido a solucionar las deficiencias que presentaba la cubierta. «La parte principal ha quedado resuelta, sí, pero aún habría que acometer otras intervenciones. Habría que reparar aún el falso techo», añade. Eso formaría parte de otro proyecto, del que de momento nada se sabe.

Cuidadosa

Antequera habla de «una ejecución muy cuidadosa» en un área de actuación con «una geometría complicada» y que se ha encontrado con las dificultades generadas por la lluvia.

Sugiere como propuesta la conveniencia de acometer cuanto antes la redacción de un plan director, que es un elemento habitual en este tipo de bienes y anticipa respuestas a los futuros usos. La Plaza requiere mejoras en accesibilidad para cumplir una normativa que ha cambiado, recuerda.

En 2008 ya se planteó actuar en ese entorno urbano para poner en valor el monumento. El proyecto incluía, reseña Antequera, un parking y soterrar parte de Hernán Cortés. No se llegó a materializar.