Claro que falló el «sistema»

La comparecencia del presidente Pedro Sánchez en el Congreso para exponer sus conclusiones sobre la actuación del Gobierno ante la DANA casi un mes después ... de la tragedia volvió a dar lugar a un debate parlamentario, especialmente con el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo, que sigue ofreciendo más dudas que certezas y más desencuentros que empatía de la política hacia los afectados. El veredicto del presidente Sánchez volvió a parecer inapelable: «No falló el sistema, sino algunas personas». Falló sin duda el representante del Estado en la Comunidad Valenciana, el presidente de la Generalitat, por incomparecencia flagrante. Pero hubo más responsables públicos que pudieron haber actuado de manera más eficaz o proactiva. Empezando por el propio Sánchez. Responsables que también se mantuvieron ausentes antes, durante e inmediatamente después de la DANA, como la entonces vicepresidenta Teresa Ribera. Aunque las comisiones de investigación que se habiliten tanto en las Cortes Valencianas como en las Cortes Generales deberían evitar confundir la imprescindible dación de cuentas con un ajuste de cuentas partidista. En contra del dictamen del presidente, el «sistema» falló porque ni su diseño estaba previsto para afrontar el catastrófico evento meteorológico y sobre todo hidrológico del 29 de octubre, ni puede operar como un mecanismo automatizado al margen de las decisiones adoptadas en tiempo real o a destiempo, ni es ajeno a deliberaciones e impulsos de técnicos y de políticos que no poseen virtudes que trasciendan al cambio climático ni a las dobleces partidarias.

El debate que se reprodujo ayer en el Congreso sobre la pertinencia o no de haber declarado el estado de emergencia demuestra que hoy el «sistema» es susceptible de fallar a causa de opciones que no están tasadas y se encuentran sujetas a cálculos políticos que tampoco pueden imputarse a los avatares de la democracia parlamentaria. El «sistema» no funcionó de pleno, ni antes ni después del 29 de octubre. Tampoco funcionó ayer cuando el presidente Sánchez anunció que hoy, en un Consejo de Ministros extraordinario, se aprobará un nuevo paquete de medidas frente a los efectos de la DANA. Todas ellas son bienvenidas, pero rehúyen lo que ha de ser nuclear para hablar de «sistema». La cooperación entre instituciones en el Estado compuesto de las autonomías. Evitando de entrada competir por el favor ciudadano, y duplicar esfuerzos que acaban resultando divergentes.