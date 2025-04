Hay una grabación donde Reagan dice a sus colaboradores: «He leído los periódicos, especialmente 'The Washington Post'. Son pro-Gorbachov. No están con nosotros»

A Gorbachov le pasaba como a Woody Allen, era más respetado fuera de su país. Desde siempre. Hay una grabación donde Reagan dice a sus ... colaboradores: «He leído los periódicos, especialmente 'The Washington Post'. Son pro-Gorbachov. No están con nosotros». En 'The Americans', Elizabeth es contraria a Gorbachov; Philip, partidario. Reagan también pronunció aquel discurso de espaldas a la Puerta de Brandeburgo, con mampara blindada y chaleco antibalas: «Señor Gorbachov, derribe usted este muro». Un año antes se había reunido con Mitterrand y había dicho que la perestroika triunfaría porque no había otra salida. Cuando cae el Muro y se televisa, a Gorbachov y a los del Kremlin les pilla en la cama desde las ocho. Los altos cargos del Kremlin y del KGB, partidarios de una vía neoestalinista, pensaban lo mismo que Honecker sobre Gorbachov. Que era un césar que se hubiera propuesto hundir el Imperio Romano. Hoy estarían contentos con su césar.

