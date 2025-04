Un callejón de difícil salida

Comenta Compartir

La Ley de Vivienda, la primera de la democracia, que entró en vigor el 26 de mayo del pasado año, no ha conseguido normalizar el ... complejo problema de la vivienda, ni conciliar los intereses de los propietarios y los usuarios que ven cada vez más arduo acceder a una casa por los altos precios y la baja oferta en el mercado. Poco más de un año después de su aprobación, la ley que reconoce el derecho a la vivienda, que interviene y regula el mercado del alquiler, modifica el concepto de grandes tenedores, amplía las zonas tensionadas e implementa nuevas medidas frente a los desahucios, entre otras normas, no ha logrado solucionar uno de los problemas que más preocupa a la opinión pública. Mientras el Gobierno aboga por un mayor control de los precios de alquiler, por ampliar las ayudas a la primera vivienda o incrementar la oferta, la dura realidad es que en 2024 la oferta inmobiliaria ha caído un 30% desde el 2020. Los pisos en el mercado de alquiler se han ampliado, pero no en el alquiler tradicional, sino en el turístico, más rentable para el propietario, y que eleva el nivel de los precios y tiene un impacto adverso en la convivencia vecinal.

La regulación más estricta de los precios del alquiler es una herramienta que funciona únicamente a corto plazo. A la larga, provoca el efecto contrario y ahuyenta a los caseros desestabilizando el mercado y generando desconfianza. En cuanto a las ayudas públicas a jóvenes para la compra o el alquiler, han acabado trasladándose a los propietarios en forma de subida de precios. Ante los inconvenientes detectados en la implementación de la ley, el Gobierno, que este jueves acusó, a través de la ministra Isabel Rodríguez, de no usar la Ley de Vivienda para frenar las subidas de los precios del alquiler e incluso las amenazó con quitarles fondos, se muestra partidario de reformar algunos aspectos con el propósito de aplicar medidas diferentes según territorios. Pero más allá de retoques puntuales a la legislación sería esencial flexibilizar la legislación relacionada con la promoción inmobiliaria para multiplicar el parque de la vivienda pública. En este capítulo España está a la cola de Europa con un 2,5% mientras que en Francia representa el 16% y la media europea se acerca al 10%. En el terreno del alquiler hay que tener presente que el 95% de la oferta está en manos particulares por lo que ofrecer a los propietarios seguridad jurídica y las máximas garantías frente a los abusos, es un requerimiento obligado para animar el sector.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión