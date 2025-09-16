HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes, 15 de septiembre, en Extremadura?
Serie 'Rey y conquistador' HBO Max

'Rey y conquistador'

Crítica de televisión ·

La miniserie ahorra en vestuario y arte lo que se ha gastado en algunos rostros conocidos y varios ejércitos de figurantes

Borja Crespo

Borja Crespo

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:21

Hace unos días, explorando el menú de la plataforma de nombre mutante, HBO Max, me encontré una serie atractiva a primera vista, de la que ... no tenía noticia alguna: 'Rey y conquistador'. Por deformación profesional, uno procura estar al día en el terreno audiovisual, pero es una tarea harto imposible estar al loro de todos los lanzamientos semanales en streaming. Son muchas las novedades que se estrenan de tapadillo, o se ocultan directamente, y no por razones de calidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  4. 4 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  5. 5 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  6. 6 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  7. 7 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño
  8. 8

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  9. 9

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 'Rey y conquistador'

&#039;Rey y conquistador&#039;