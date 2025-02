Todos sabemos ya qué era eso que pusieron a Messi encima antes de levantar la Copa del Mundo. El bisht. Una prenda, hecha con pelo de camello y lana de cabras, para señores importantes. Para señores. Porque cualquier mujer se pone allí esas transparencias. Según ... la textura, es suave para el verano y gruesa para el invierno. Con todos mis respetos, o no, eso parece un picardías para nuestras actrices del destape a punto de entablar alguna sesuda charla con Alfredo Landa. Y allí que se lo plantaron a Messi como si fuera la chaqueta verde del Máster de Augusta. Era el día nacional del país. Y ese día se lo pone el emir, los ministros y la gente importante. Gente son hombres.

No se nos ocurre rechazar las guirnaldas hawaianas y de otros países. Acuérdense de Macron sepultado en flores al llegar a Papeete para su visita oficial a Tahití. Aunque no tantas como en las fotos manipuladas. Pero el original ya era llamativo. Que sí, que la batica negra es de un país que no respeta los derechos de las mujeres, que eso también lo sabemos. Pero es la FIFA la que ha permitido la tontería, no Messi. ¿Qué va a hacer? Decirle al emir «¿Qué haces, bobo?». Aunque sí se lo podría haber dicho después a Infantino, que estaba delante en la investidura, y que en algún momento ordenó sonreír a Messi.

Conviene recordar que la entrega en 2019 de las cruces de San Jordi terminó en 2019 con gritos unánimes de «libertad presos políticos». Y que Messi, uno de los galardonados, permaneció callado y no aplaudió. En aceptar el bisht parece haber educación por parte del argentino y impudicia por parte de la FIFA. O sea, lo normal en la FIFA. ¿Y qué es un ladrillo más en el muro de la vergüenza?