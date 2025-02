Aviso del crédito al consumo

Comenta Compartir

En una etapa de altos tipos de interés e inflación últimamente apenas contenida, la banca se está mostrando atenta a las indicaciones de los organismos ... reguladores para no descuidar la tasa de mora general. Pero los últimos datos del Banco de España envían un aviso sobre el crédito al consumo que, después de encadenar cinco subidas consecutivas, alcanza un nivel de recuperación complicada cercano al 7%, en máximos desde mayo de 2022. Los españoles acumularon hasta noviembre más de 3.000 millones en préstamos dudosos que contrataron para financiar bienes y servicios con un denominador común: que no son estrictamente necesarios. El gasto en viajes, renovación del mobiliario del hogar o un cambio de coche tiene lugar en un momento en que se compra a precios más caros y con el dinero prestado a una tasa que ronda el 8%. En un momento en que la resistencia del empleo permite afrontar los pagos hipotecarios, lo aconsejable sería prevenir futuros contratiempos mediante la responsabilidad en los desembolsos que puedan aplazarse o de los que se pueda prescindir. La prudencia en el endeudamiento no solo apela a las entidades sino, sobre todo, a los clientes.

