HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 25 de septiembre, en Extremadura?
Milei mantiene su primera reunión oficial con Trump y le agradece su respaldo electoral. EFE

Y no pasa nada

No hace falta echar la vista atrás para que un personaje como Trump nos pareciera una broma

Antonio Soler

Antonio Soler

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:21

No es necesario recurrir al espíritu del abuelo Cebolleta para asombrarnos de lo que está ocurriendo en el mundo en comparación con el pasado. Ni ... siquiera hace falta echar la vista atrás al siglo pasado para que un personaje como Donald Trump nos pareciera una broma. Que alguien de esa catadura estuviese al frente de la todavía primera potencia mundial no era creíble. Y menos aún que hubiera sido elegido democráticamente. O que los argentinos votaran masivamente por un individuo que esgrime una motosierra como principal argumento político. No, la degradación no podía llegar a niveles propios del subsuelo mental, del alcantarillado. Una película futurista que emprendiera ese camino habría estado destinada al fracaso a no ser que su género fuese el de la comedia y el esperpento. Pero he aquí que la comedia, al ser realidad, se convierte en drama. De momento en drama, ya veremos si vira hacia una tragedia de consecuencias irremediables.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  3. 3 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  6. 6 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  7. 7 Condenado en Badajoz por matar a cuatro ibis eremitas, una de las aves más amenazadas del mundo
  8. 8

    Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre
  9. 9 La Policía detiene a dos jóvenes por robar a un cuponero cuando iba a trabajar en Badajoz
  10. 10

    Detectan un foco con tembladera en Herrera del Duque y otro de carbunco en Alburquerque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Y no pasa nada

Y no pasa nada