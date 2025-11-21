HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Francisco Franco. EP

Cincuenta años y un día

Ese tipo con apariencia de funcionario del Catastro te podía llevar al paredón o a que te ajustaran al cuello el garrote vil

Antonio Soler

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:22

Comenta

A raíz del medio siglo sin Franco, afirman algunas encuestas que los jóvenes serían más proclives a aceptar una dictadura que aquellos que la vivieron, ... aunque fuese de refilón. Una gota de ricino bastó para aborrecer ese régimen. El futuro incierto, la escasez de perspectivas y la falta de vivienda junto a un ambiente político polarizado, con la corrupción como eje y con una actividad política e ideológica de vuelo rasante pueden hacer pensar a los jóvenes que tal vez las formas de un tiempo pasado fueron mejores, o que al menos podrían readaptarse a un futuro mejor. Solo el desconocimiento puede acercarlos a esa tentación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  4. 4 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  5. 5

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  6. 6 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  7. 7 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  8. 8 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  9. 9 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  10. 10

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cincuenta años y un día

Cincuenta años y un día