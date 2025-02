Una buena persona

Comenta Compartir

Hay ocasiones y momentos en la vida que se quedan en la memoria y que no se olvidan. Una mañana de septiembre de 2006 estando ... en la sede regional de UGT nos avisó Miguel Bernal de que iba a venir a mantener una reunión con nosotros el que iba a ser elegido ese mismo día por la tarde candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. El que era presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra había decidido no presentarse a la reelección. En la conversación que mantuvimos con él, le trasladé el comentario de que no dejara de ser cercano nunca, porque ese valor y razón, aparte de otras muchas, yo consideraba y lo sigo considerando, que era una característica muy importante en un político y que compartía que él la cumplía. A los pocos días y estando celebrando unas jornadas sobre inmigración recibí una llamada suya en la que me comunicó que le gustaría que lo acompañara en la precampaña electoral y que formara parte de su equipo de campaña. Le comenté que sí, aunque tenía cierta limitación porque teniendo una responsabilidad sindical me podría llevar a alguna incompatibilidad en algún caso o a no entenderse en el sindicato. Lo entendió y lo respetó siempre.

Con el paso del tiempo y compartiendo muchas horas juntos nos fuimos conociendo. Muchos correos cruzados, mensajes, conversaciones por teléfono, mucha cercanía y siempre sinceridad. Siempre sinceros y siempre admitiendo sugerencias y pidiendo opinión. Noches de valoraciones por correo después de los regresos a cada uno de los pueblos de nuestra maravillosa región. Durante aquella precampaña y campaña le dimos tres vueltas a Extremadura. Cientos de actos y miles de besos y abrazos. Algunas veces le decía: tardamos más en salir de los actos que el tiempo que tardan las intervenciones de los que habláis. Miradas cómplices y fotos, miles de fotos. Como le decíamos muchas veces. Es difícil que entremos en una casa y no nos encontremos con una foto tuya. Guillermo se mostraba así siempre. Por ser tan natural, Guillermo tenía y tiene una empatía admirable y única. Siempre escuchaba, siempre dispuesto a ir a cualquier sitio. Allí donde lo llamaban y le pedían que se acercara. Naturalidad, cercanía, empatía... Humanidad a rebosar. Esta es una forma de expresar mi gratitud y reconocimiento a un amigo. Los amigos no son solo aquellos que te dicen lo que les gusta, también lo que no les gusta. Así siempre nos entendimos desde la complicidad. Si no soy objetivo, puede entenderse y comprenderse porque puede que sea verdad. Hemos tenido muchísimos encuentros y alguna discusión, pero tanto los unos como las otras forman parte de la vida, de la complicidad y del respeto. Por ello se quedarán dentro. Son los sentimientos, los compromisos, los abrazos y las emociones, las sonrisas, las risas y los recuerdos. Son el alma que tiene esta forma de encontrarse cuando conoces a una persona como Guillermo de la que estás siempre aprendiendo, bajo el argumento del respeto y del reconocimiento. Siempre ahí. Siempre intentando ayudar y encontrando respuestas para los más cercanos y para los que no lo son. Siempre el PSOE y siempre Extremadura. Su pasión por los suyos en el espacio público que compartimos. Dejas de ser presidente de Extremadura pero tú sí que has escrito una parte de Extremadura, querido amigo. Por tu dedicación y responsabilidad. Por tu esfuerzo y compromiso. Porque has tenido que soportar lo que nunca dirás, tanto en lo interno de tus adentros como en el reflejo de tu cara que acompaña en el exterior. La política ha sido injusta contigo, pero miles de extremeños y extremeñas te lo agradeceremos siempre. Te tocó vivir dos fuertes crisis y muy continuadas. La primera en la primera legislatura y la segunda con una pandemia que nos ha cambiado a todos y no sabemos hasta dónde. Habiendo ganado de nuevo unas elecciones autonómicas merecías que el inicio del cambio y de la transformación de Extremadura para dejar de ser menos que otros, lo hubieras continuado durante un tiempo más, pero los pactos de este tiempo político tan polarizado que solo buscaban conseguir el echar al PSOE de la Junta han conseguido el fin. Hay muchas hojas en blanco aún en este libro de esta parte de la historia, de mi historia, que se quedarán para dentro. Es el espacio interior del respeto a una buena persona, pero sobre todo a un amigo especial. No es solo el trabajo compartido en todos estos años. También, pero eso forma parte del espacio de la política, aunque sea complicado separarla de estas hojas. Es más lo personal lo que me enorgullece de su amistad. Y en esa parte están muchas conversaciones y mensajes cuando desde la soledad del teclado levantas la mirada y recuerdas momentos maravillosos. Algunos de ellos están en los secretos de las 'kedadas' que organizamos cada año en las que no asiste el presidente, asiste Guillermo. Estuve viendo fotos de esos encuentros y en ellos se reflejan miradas y complicidades, sorpresas y sonrisas, ilusiones y emociones, ríos de sentimientos y amistades. Continuarán porque un día nos comprometimos a no dejar de ser como somos y como nos decía un gran amigo llamado Soñador «tenemos que seguir cambiando Extremadura porque aún no ha cambiado lo suficiente». Ahora más en la reflexión del tiempo compartido. Nunca caminarás solo querido amigo, querido Guille.

