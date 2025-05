La habitación de al lado

Comenta Compartir

He ido a ver la última de Almodóvar, hacía tiempo que no veía películas suyas, no sé bien por qué, pero me he perdido unas ... cuantas. Da igual. No voy a hacer la crítica cinéfila, no os preocupéis, aunque podría… sí. Podría decir que hay elementos de la filmografía de Almodóvar que siguen presentes: su estética, la forma de acercarse a la cámara, algunos diálogos que no pierden frescura. También que hay escenas en las que sin decir nada, te cuentan un mundo, como esa en la que Julian Moore recuesta la cabeza en la almohada tras Tilda Swinton, y por supuesto podría decir que el personaje de Turturro desde mi punto de vista sobra, pero ¡quién no va querer dirigir a ese pedazo de actor! Yo lo habría metido con calzador y así lo ha hecho el director, que aprovecha para hablar del calentamiento global y los efectos nocivos del neoliberalismo. Sin embargo, el tema principal de esta película no es ese, es la eutanasia. Es el primer largometraje del Almodóvar en inglés (antes hizo un corto). Ha sido filmado en Estados Unidos y tenía que ser así, porque en España tenemos aprobada por mayoría absoluta desde el año 2021 una ley que permite a las personas morir con dignidad, asistencia médica y cuidados, y es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Lo digo por esa fea tendencia que tenemos a flagelarnos mientras nos comparamos con los países del entorno.

Hubo quienes que abrieron camino para que en nuestro país se pueda morir bien, los nombres de Ramón Sampedro (cuyo proceso llevó al cine Amenábar hace años en 'Mar Adentro') y María José Carrasco, entre otros, sacaron a la luz el debate, en una sociedad que demostró madurez para afrontarlo. ¿Hemos tardado más de lo que debíamos en legislar? Seguro, pero gracias a ellos y a las personas que los ayudaron, los que hoy enfrentan una situación vital tan dura no tienen que ocultarse, pueden ser apoyados por sus familias, amigos, facultativos y personal sanitario, que no serán perseguidos por el Estado. Llegar a una realidad en la que te plantees no querer seguir viviendo, debe ser dificilísimo. No puedo imaginar el sufrimiento que te lleva a esa situación. Siendo honesta no sé qué haría, cual sería mi opción, pero lo realmente importante es que si algún día me lo planteo tenga la posibilidad de decidir sobre mi vida y mi muerte con suficientes garantías. La eutanasia es una situación excepcional y requiere un compromiso por parte de los equipos médicos y de la sociedad al completo. Su regulación requiere atender a los diferentes derechos fundamentales que se ven afectados: la vida, la integridad física, la dignidad y la autonomía de la voluntad del ser humano. Es una suerte que Almodóvar no pueda filmar esa película a día de hoy en España y espero que algún día deje de tener sentido en Estados Unidos, que la situación que relata sea una sombra del pasado. Eso sí, vuelve pronto a rodar en España, Pedro, no nos dejes huérfanos.

