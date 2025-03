En Valencia, con los suyos, regía Carlos Mazón. Con él estaba su séquito, algunos eran de Vox.

Un día en que lluvia había, el presidente ... salió y obtuvo muy mala fama, sabed, pues, qué aconteció.

Desatose una gran dana, que mucha tierra inundó, los que hacían el Cecopi sintieron un gran temor y todos se preguntaban ¿Dónde está nuestro señor? ¡Qué ya hay gente que se ahoga! ¡Que mando alarma o que no! Mas a él, que estaba a sus cosas, tres narices le importó.

Disculpen los valencianos que, a ritmo de chirigota, recordemos al carota que, obviando su obligación, fue allí desaparecido, mientras el pueblo, vencido, sin que nadie le advirtiese, trágicamente muriese, sufriendo triste derrota.

(Imaginar con música de 'Libre', del insigne valenciano Nino Bravo):

Llevan ya días diciendo que vendrá un fuerte temporal.

Pero yo tenía una cita y no podré con ella quedar mal.

Pienso que una dana solo es como una tempestad.

Algo que nunca puede detener mis ansias de ligar.

Sirve, camarero del Ventorro, vamos, sirve, sin dudar.

Sirve, la paella, el churrasco, el vermú, el postre y el champán.

Sirve, un chupito generoso pa' que pueda bien mojar.

No me importa la Aemet, prefiero un arrocet y si la cosa se alarga, ya veré

Con su morro por bandera siguió allí, pasando del ciclón.

Estaba tan feliz que no escuchó al Cecopi que llamó.

Y mientras él seguía sin tomar responsabilidad,

sobre los valencianos barro gris mataba sin piedad.

Sirve, cualquier cosa que me invente luego sirve, o servirá.

Sirve, porque nadie sabe dónde voy a estar y nunca lo sabrá.

Sirve, mientras pueda ir tirando y bien cobrando, colará.

No voy a dimitir, Feijóo me va a aplaudir y, le pese a quien le pese, he de seguir.

Lleva casi cuatro meses sin parar de bulos inventar.

Sigue dando mil versiones cada vez, no acaba de aclarar dónde estaba pasando el día gris del barro criminal.

Dice no ser responsable del follón y que ahora no se va.

Sigue, como si no hubiese sido el responsable, seguirá.

Sigue, colocando a sus amigos pa´ trincar en la Generalitat.

Sigue, mientras nadie le dimita y aún le admita el engañar, pero se ha de acabar. El pueblo se va a hartar y no creo que le vuelvan a votar.

Porque ya no sirven las mentiras que se inventa, ya no sirven, nunca más.

No sirve el mal genio y el echarle, sin pudor, la culpa a los demás.

No sirve que se queje de que el pueblo no le deje de insultar.

Exhibe sin temor su rostro adulador mientras dice que ahora él es el mejor.

Sigue, con sus falsos testimonios, Mazón sigue, sin cesar.

Sigue, mientras nadie se preocupa de arreglar lo que hizo el temporal.

Sigue, como el pájaro en que un día confió el País Valencià.

Mintiendo sin pensar que no debe seguir y que el pueblo ya le pide dimitir.