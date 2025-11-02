HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Manifestantes agitan banderas tras una pancarta con la imagen del dictador español Francisco Franco. AFP
Entre líneas

La ofensiva de noviembre

El 50 aniversario de la muerte de Franco coincide con el auge de la extrema derecha y nos obliga a defender más que nunca los valores democráticos que están en serio peligro

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

Hace 50 años, el 20 de noviembre de 1975, el dictador Francisco Franco moría en una cama del hospital La Paz de Madrid después de ... una larga agonía. El aniversario permite poner en valor lo que ha cambiado la España democrática pero, a la vez, coincide con un alarmante crecimiento de la extrema derecha. La ideología ultra se ha apoderado del descontento social contra el sistema y proyecta su discurso de odio y exclusión en un momento de incertidumbre, en el que la falta de certezas genera miedo al futuro en sectores de la sociedad. Con la misma fuerza con la que la crítica al establishment alimentó a Podemos en 2015, ahora es el populismo extremista de derecha el que capitaliza en toda Europa ese estado de ánimo. Y España no es una excepción en esta ofensiva.

