¿Qué ha pasado este lunes, 1 de diciembre, en Extremadura?
Paco Salazar entra en la sede del PSOE en una imagen de archivo EFE

Ferraz afirma que investigará el supuesto acoso de Salazar aunque ya no sea militante

La portavoz del partido niega que el proceso abierto en junio contra el exdirigente y exaltocargo de Moncloa se haya cerrado

P de L. H.

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:49

La dirección del PSOE asegura que no ha frenado la investigación abierta tras las denuncias anónimas por acoso sexual contra el exdirigente del partido y exalto cargo de Moncloa Paco Salazar. La portavoz del partido, Montse Mínguez, alegó este lunes que aunque los expedientes de las dos denunciantes anónimas, militantes socialistas que trabajaron con el hoy consultor privado, desaparecieran del sistema hace unos días, justo antes de que este se diera de baja como militante, el proceso «no está cerrado».

Salazar, que se vio forzado a dimitir de todos sus cargos en julio a raíz de unas denuncias recogidas por 'eldiario.es' justo cuando iba a ser nombrado adjunto a la secretaria de Organización del PSOE, se dio de baja del partido la semana pasada, según adelantó este lunes ese mismo medio, que también informó de que, según fuentes de la formación, con su renuncia se daba por concluida la investigación.

«La pérdida de condición de afiliado de Salazar no supone el fin del procedimiento en ningún caso: la comisión va a tener que redactar su informe final, y este será remitido a la Secretaría de Organización y a las partes», rectificó Mínguez. La portavoz socialista alegó que la Comisión Antiacoso es un protocolo muy novedoso puesto en marcha el pasado mes de mayo y que todavía está en proceso de mejora. Pero además trató de minimizar el asunto. «También que lo sepan –adujo– no estamos hablando de centenares o decenas; estamos hablando de dos».

