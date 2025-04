Cáceres se rinde al Womad en una jornada apoteósica

Ritmos y más ritmos, sonidos explosivos, alegría, celebraciones... fiesta. Señoras y señores, levántense y disfruten. Este sábado lo hicieron por todo lo alto miles de ... cacereños y visitantes que llenaron calles, plazas y escenarios en una edición del Womad que será recordada.

La jornada grande fue apoteósica en algunos momentos. Con una imagen icónica, de entrada, a mediodía, cuando los artistas posaron con la tarta del cumpleaños. Porque hay que recordar que esta fiesta dura ya tres décadas, aunque no haya aniversario completo por culpa del parón de la pandemia.

Lo explicó la directora y máxima responsable de la cita musical del año, Dania Dévora. «Es muy difícil cumplir 30 años». Junto a la tarta y el 'cumpleaños feliz', en inglés, apareció Mario García, cantante de Cool Up & The Sherlock Horns, junto a su compañero Pedro Caballero. Para este cacereño no ha habido un Womad más especial. «Soy de Cáceres y es un orgullo participar en Womad. Y además hacerlo con la Plaza Mayor llena». La cita fue a las 19.40 horas, después de Pacombo Latino, los encargados de abrir el repertorio con su fusión extremeño-cubana de la mano también de Carlos Guillén. Estuvo en Buenavista Social Club y bromeó porque no le dejaron jubilarse.

Fue un maratón de música y fiesta, con lectura de manifiesto en San Jorge. 'Solo sí es sí, respétanos'. El mensaje integrador, de concordia y diálogo que proponía Liraz, artista de Israel e Irán, fue también asumido por otros protagonistas.

«Lo primero es el no a la guerra de Ucrania. Siempre se puede hablar», destacaron los Pacombo Latino. El carácter multiétnico se refleja en las historias personales. Liraz, por ejemplo, contaba que no podía volver a su país, debido a la represión.

«Las mujeres están mudas en Irán», lamentaba esta cantante y compositora que se citó con sus fieles a las 10 de la noche en San Jorge. JP Bimedi también tiró de recuerdos, como cuando tuvo que dejar Burundi tras la guerra civil. «El mundo está enfermo. Necesita esperanza», se sinceró.

La apoteosis womera dejó para el final del programa una de las citas más esperadas. Tras el folclore gallego y la electrónica de Baiuca, quedaba Ana Tijoux en una Plaza Mayor que fue toda la tarde-noche escenario de celebraciones, bailes, música y decibelios. También de los abrazos que hasta ahora se echaron de menos por culpa de la pandemia.

El que no pudo estar fue Theon Cross, el músico de Reino Unido que 'reinventó' la tuba. La organización aludió a 'problemas logísticos' y le sustituyó en el cartel a última hora con DJPedro Caballero.

Miles de personas tomaron las calles con las temperaturas en máximos y unas ganas de divertirse que tenían reflejo en los negocios.

«Es una de los momentos más esperados del año. Claro que ha ido todo bien. No podemos decir otra cosa», relataba Emilio Rey, del restaurante El Pato. Su queja aludía a la ausencia de compromiso con el medioambiente al no haberse habilitado los vasos reutilizables.

Arriba DJ Bimeni&The Black Belts en pleno concierto en la Plaza Mayor. Abajo, el público durante las actuaciones y una actividad paralela en las inmediaciones de San Juan. JORGE REY

La Plaza ha sido un macrobotellón y ello ha obligado a un trabajo extra de la concesionaria de limpieza, al conseguir que en apenas horas lo que era una imagen de basura y restos de todo tipo se convirtiese en una perfecta puerta de entrada a la ciudad monumental. El alcalde, Luis Salaya, remarcó en sus redes sociales que hubo «menos incidentes que nunca» y también «menos botellones».

En DYA aludieron hasta primera hora de la noche de atenciones por cortes y caídas de escasa importancia. Sin embargo, un hombre de unos 60 años tuvo que ser trasladado al hospital San Pedro tras sentirse indispuesto y con síntomas de estar sufriendo un infarto, informó DYA.

El Womad llegó a su jornada grande del sábado con máxima intensidad y ganas de disfrutar. Visitantes que, como ocurre con alguno de los clientes que se hospedan en los hoteles de la ciudad, llevan toda su vida viniendo.

Uno de los que se queda en el hostal Argentina, sirva el ejemplo, viene desde León. Lo hizo hace 30 años la primera vez y si hay Womad nunca falta.