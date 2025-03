Yolanda Díaz: del «empieza todo» al 'se acabó' en catorce meses

Catorce meses ha permanecido oficialmente Yolanda Díaz al frente de la izquierda más allá del PSOE. Un periodo convulso desde que formalizara el 2 ... de abril del año pasado su candidatura a la presidencia del Gobierno en el madrileño polideportivo Magariños, en el que la vicepresidenta segunda, que mantendrá sus cargos en el Gobierno, ha tratado de imponer sus formas políticas y sus estrategias al resto de formaciones de su órbita ideológica. Y en el que ha chocado frontalmente con un Podemos en declive desde donde se la ha tachado durante meses de desagradecida porque fue Pablo Iglesias quien la ungió, a dedazo, como su sucesora al frente de Unidas Podemos.

El cofundador de la formación morada junto a Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón ya hablaba en privado a principios de 2015 de Díaz como la gran promesa de la izquierda, primero para Galicia y después para el resto de España. Iglesias lo hacía en un momento en el que su formación trataba de integrarse en el movimiento de las mareas y tender puentes con el histórico dirigente del nacionalismo izquierdista gallego Xosé Manuel Beiras que acabó abiertamente enfrentado con Díaz, entonces dirigente de Izquierda Unida. El pulso interno quedó en empate y silenciado por un gran resultado. Las Mareas se presentaron como listas independientes a las municipales y autonómicas de mayo de 2015 y se hicieron con los ayuntamientos de Santiago de Compostela, A Coruña o Ferrol. En las elecciones autonómicas de 2016 En Marea se convirtió en la segunda fuerza del Parlamento.

La ciega confianza de Iglesias en Díaz le sirvió de trampolín al Congreso y al Consejo de Ministros. La actual vicepresidenta fue una de las principales interlocutoras de Unidas Podemos para formar el fallido Gobierno de coalición con Sánchez tras las generales de abril de 2019. La vicepresidenta segunda no disimulaba su desprecio hacia el líder del PSOE en los pasillos de la Cámara baja por la forma en que se llevaban las negociaciones. Por aquel entonces, Unidas Podemos denunciaba el ninguneo con el que les trataban los socialistas al ofrecerles un ministerio para la infancia, justo el mismo que Díaz aceptó tras las elecciones del 23 de julio de 2023 para la dirigente de IU y actual ministra Sira Rego.

Iglesias, quien tanto había luchado desde 2014 «por asaltar los cielos», realizó un salto mortal sin red en marzo de 2021 al renunciar a la vicepresidencia eegunda del Gobierno para enfrentarse en la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Sufrió una sonora derrota y renunció a la política, no sin antes designar como su sucesora a Díaz, quien fue elevada por Sánchez a número tres del Gobierno.

El fundador de Podemos reconocería tan solo meses después su error. Nada más hacerse con el mando de Unidas Podemos, Díaz inició un proceso de renovación interna que apartó a las principales dirigentes de la formación morada de las decisiones de la coalición izquierdista, incluidas las ministras Irene Montero e Ione Belarra.

Iglesias, que la ungió a dedo como su sucesora y acabó arrepintiéndose, sostiene que éste «es el fin de Sumar»

Las listas del 23-J

La guerra interna no había hecho más que empezar. El 2 de abril de 2023 la ministra de Trabajo presentó Sumar en el Magariños con el desmarque de Podemos, defendiendo que no existirían personalismos en su proyecto y reuniendo a todos los que se sentían agraviados por Iglesias, de Errejón al entonces líder de IU, Alberto Garzón. Con todo, el punto de no retorno en la relación de las izquierdas llegaría con la confección de las listas para las generales del 23-J, en las que Díaz vetó a Montero tras la polémica por la ley 'solo sí es sí' y al portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique. La escisión era ya imparable. Tras los comicios, los cinco diputados de Podemos se pasaron al Grupo Mixto.

Podemos aprovechó las europeas para relanzar a Montero tras los fiascos de las izquierdas divorciadas en las gallegas y las vascas y la erosión de los comunes en Cataluña. Los partidos 'à la gauche' del PSOE se han quedado en cinco eurodiputados y apenas un 8% de los votos. Unos pésimos resultados y una división que han llevado a la fundadora de Sumar a renunciar al liderazgo del partido, aunque seguirá en el Consejo de Ministros. Este lunes, compañeros de filas de Yolanda Díaz como Iñigo Errejón elogiaron su «honestidad» en una jornada con marejada en la coalición por el pobre escrutinio del domingo. Iglesias se mostró mucho menos complaciente: a su juicio, la salida de la dirección de Díaz es «el fin de Sumar».