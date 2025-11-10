HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 9 de noviembre, en Extremadura?
Santiago Abascal, con los diputados de Vox en la Comunidad Valenciana Carlos Flores (izq.) y Vicente Barrera (dcha.). EFE

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

El partido de Abascal pondrá mas condiciones a Feijóo, como frenar la llegada de menores migrantes o reducir las subvenciones a las ONG

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

«Apretar hasta el final», «A cara de perro», «Confrontarlo todo», «Esta vez no nos van a engañar». En la sede de Vox, en la ... calle Bambú de Madrid, saben que tienen la llave del Palau de la Generalitat valenciana y no se la van a regalar al PP. Si Vox quiere, habrá un nuevo Consell liderado por otro president popular que sustituya a Carlos Mazón. Pero si no quiere, la Comunidad Valenciana se verá abocada a un adelanto electoral en el que las encuestas vaticinan una subida para la formación de Santiago Abascal, que, si se consumara, estaría todavía más fuerte para la siguiente negociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  2. 2

    Estos son los ciclos de FP con más demanda en Extremadura
  3. 3

    El Gobierno confina las aves de corral en 99 municipios extremeños por la gripe aviar
  4. 4

    El SES debe pagar 50.000 euros a un paciente al que provocó daños neurológicos tras una biopsia
  5. 5

    La Junta plantea dar 2.000 euros a los autónomos con jubilación activa
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana agota las entradas para su concierto en la Alcazaba en cuestión de minutos
  7. 7 Isabel Gemio reivindica sus raíces extremeñas y presume orgullosa de su pueblo
  8. 8

    Trans Italia prevé operar en primavera la autopista ferroviaria Valencia-Mérida
  9. 9 Luisfer y José dan otro paso hacia su vida independiente
  10. 10 Condenan a un hombre a ocho meses de prisión por disparar a una perra en Calzadilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia

Vox retará al PP con un programa «de máximos» para pactar en Valencia