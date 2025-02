Vox responde a Feijóo: «Nos presentamos a las elecciones gallegas»

A. A. Madrid Lunes, 22 de enero 2024, 20:26 Comenta Compartir

Vox está dispuesto a repetirlo cuantas veces haga falta. Frente a las presiones de Alberto Núñez Feijóo para que no se presente a las elecciones ... gallegas para no diluir el voto de la derecha, la formación reitera que concurrirá a cuantos comicios se atisban en el horizonte. Santiago Abascal, que el próximo fin de semana será proclamado presidente hasta 2028 sin necesidad de votación al carecer de rivales, mantiene que el Partido Popular trata de fagocitar a Vox con propuestas de este tipo que dejan huérfanos a millones de votantes del espectro de la derecha. «Si Vox no está, ¿quién defiende a nuestro campo frente a la agenda 2030? ¿Y la industria nacional? ¿Y las fronteras seguras? ¿Y la libertad lingüística? ¿Y la natalidad? ¿Y los impuestos bajos?», señaló Abascal a través de las redes sociales.

El número dos de la formación, Ignacio Garriga, añadió ayer que Vox se jugará cada escaño frente al Bloque Nacionalista Galego, la opción mayoritaria de la izquierda según apuntan todas las encuestas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Santiago Abascal