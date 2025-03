Vox se querellará contra Sánchez por la amnistía y pedirá al Supremo que suspenda la investidura

Miguel Ángel Alfonso Madrid Lunes, 13 de noviembre 2023, 13:04 | Actualizado 16:51h. Comenta Compartir

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su formación acudirá este martes al Tribunal Supremo para presentar una querella contra el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, por la presunta comisión de tres supuestos delitos en relación con la ley de amnistía que ha pactado con Junts y que, como medida cautelar, solicitará al tribunal que «suspenda el debate de investidura».

El líder de Vox no ha detallado los delitos que se achacarán al presidente, pero hace una semana sí mencionó un presunto delito de cohecho al impulsar la ley de amnistía a cambio de su investidura.

En todo caso, ha dejado claro que su partido «no va a parar» y piensa «seguir alentando y apoyando las manifestaciones frente a la sede del partido golpista», en referencia al PSOE. También ha insistido en que la Mesa del Congreso no debe dar vía libre a la ley de amnistía por ser «inconstitucional» y ha exigido al PP que use su mayoría en el Senado para impedir que sea tramitada en la Cámara Alta. Si no, ha afirmado que Vox se querellará contra los dos órganos.

Paralelamente, Solidaridad, el sindicato afín a Vox, ha convocado una huelga general el viernes 24 de noviembre contra la ley de amnistía, «en defensa de la unidad de España» y para mostrar su rechazo a los pactos del PSOE para la investidura.

La organización se suma así al rechazo que Vox ha mostrado en numerosas ocasiones a los pactos de Pedro Sánchez y a la garantía de oponerse a los planes del jefe del Ejecutivo en funciones con todos los métodos que estén en su mano, citando específicamente instituciones, tribunales y las calles.

Según apuntan desde la formación, con esta convocatoria buscan ir más tras las numerosas movilizaciones que se han producido en los últimos días. «Es el momento de un paso más, hacemos un llamamiento a todos los trabajadores, sus familias, asociaciones, federaciones, colectivos, sindicatos, partidos y ciudadanos preocupados por la unidad de España y la defensa de los derechos laborales», han apuntado en la convocatoria.

Respaldo del PP

Sobre el apoyo de otros partidos, fuentes del PP explicaban este domingo, tras los actos convocados en las 52 capitales de provincia en rechazo a la ley de amnistía, que su intención no es sumarse a esta propuesta. El propio Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la concentración en la Puerta del Sol de Madrid, respondió a los gritos del público que pedían una huelga general evitando entrar en la cuestión. «No tengáis dudas de que si se me ocurriese acordar lo que está pactando Sánchez, habría una gran huelga general en toda España», se limitó a decir.

