Feijóo capitaliza la indignación en busca de una legislatura corta

Tras el decaimiento al fracasar en su intento de alcanzar la Moncloa el 23-J, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en los ... pactos de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española, y en especial en la ley que amnistiará el 'procés', el resorte para dotar de contenido a su oposición al resistente presidente en funciones. Un contenido musculado, a tenor de los cientos de miles de ciudadanos que los populares congregaron este domingo para dirigir un audible 'no' contra el perdón a los encausados por la intentona separatista, que registró su trance más crítico en 2017.

Seis años después y ante el inédito acuerdo de Sánchez con todo el soberanismo catalán y vasco para atar su continuidad en la Moncloa, Feijóo, acompañado por José María Aznar y precedido en la tribuna habilitada en la Puerta del Sol por una Isabel Díaz Ayuso expresándose, con su habitual inhibición, contra «el totalitarismo» que viene, desplegó un discurso que sonó a declaración de intenciones: ni él ni su partido van a cejar -«No nos callarán», proclamó- en su denuncia del «fraude electoral» cometido por Sánchez al negar la amnistía incluso después del 23-J, hasta que ha cedido a las exigencias de Junts y de ERC. O lo que es lo mismo: no renunciarán al fortín de la generalizada contestación a esas alianzas hasta forzar la convocatoria de nuevos comicios.

Donde los socialistas y sus socios ven una negativa a aceptar democráticamente los resultados del 23-J y se revuelven contra las derechas por agitar la tesis de que este es un Gobierno «ilegítimo», el PP se afanó este domingo de ánimos y tiempo caldeados en desmontar la mayor: es Sánchez, señalaron Feijóo, Ayuso y el alcalde Almeida, quien no ha asumido la victoria del PP en las urnas y busca perpetuarse en el poder deconstruyendo la España constitucional.

'People have the power'

La campanada del PP en Sol y sus rebosantes aledaños resonó bajo los 'hits' del momento pero con preeminencia del 'People have the power', el potente himno de Patti Smith que empodera a la gente de generación en generación. Se escuchó una consigna sobre todas las demás, 'Puigdemont a prisión', el inhóspito lugar donde a algunos de los concentrados les gustaría ver también al Sánchez «traidor» y 'vendepatrias' por siete votos -los de Junts- con el que le identificaron los concentrados a lo largo y ancho del país. Y hubo una voz, la que llamaba a la huelga general que defienden sectores de la ultraderecha, a la que Feijóo tuvo que replicar sobre la marcha para que no pareciera ni que abrazaba la excentricidad ni contravenía a los manifestantes. «Europa, sálvanos», urgió alguien en un acto que miró a la UE.

Con los suyos preocupados por los brotes de violencia ultra en que han degenerado algunas manifestaciones ante la sede federal del PSOE en Ferraz, su líder incidió en que son los populares los que defienden «la ley, la dignidad, la libertad y el Estado de derecho» frente a Sánchez y, por extensión, a los saboteadores nocturnos. «Es éticamente inaceptable y estratégicamente un error», constataba un cargo de Génova, temeroso de cómo sacude Vox el avispero del malestar ciudadano. El PP no prejuzga la duración de la legislatura que se apresta a echar a andar con la investidura de Sánchez. Pero ayer dejó claro que si es por él, será todo lo corta posible hasta que haya otras elecciones. La política española se entrampa en un tiempo infernal.