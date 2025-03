Los portavoces confirman ante el Rey la complejidad de sacar adelante una investidura

Este lunes ha comenzado la ronda de contactos del Rey, Felipe VI, con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia del Gobierno. ... El primero en acudir este lunes al Palacio de la Zarzuela ha sido Javier Esparza, de Unión del Pueblo Navarro. Después ha sido el turno de Cristina Valido, de Coalición Canaria. Y por la tarde se ha reunido Aitor Esteban del PNV, quien volvió a marcar este lunes una línea roja que le impide apoyar al PP en estos momentos y que está definida por la relación que mantienen los populares con Vox en una entrevista en la Cadena Ser. La última en despachar con el Rey ha sido con la líder de Sumar, Yolanda Díaz.

El Rey retomará las audiencias a las 10.30 horas este martes. El primero será Santiago Abascal. A las 12.00 horas será el turno del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE y, ya por la tarde, a las 16.00 horas, acudirá el líder del PP como candidato más votado y con más escaños.

Unión del Pueblo Navarro (UPN) Javier Esparza

El presidente de Unión del Pueblo Navaro (UPN), Javier Esparza, ha trasladado a Felipe VI que su formación mantiene su intención de respaldar la investidura de Alberto Núñez Feijóo y que prefiere repetir las elecciones generales antes que un Gobierno de Pedro Sánchez apoyado en Bildu y en un «prófugo d ela justicia» como el expresidente Carles Puigdemont, de Junts.

Esparza cree que ante la imposibilidad de un acuerdo entre PP y PSOE, que en su opinión sería lo mejor para España, y la posibilidad de que Sánchez gobierne con Bildu, el mejor escenario sería una repetición electoral. En declaraciones a la prensa, el líder de UPN ha denunciado que el PSOE esté buscando gobernar con el independentismo. «Nos parece preocupante esta situación. Que el señor Sánchez pacte con EH Bildu, una organización que ha incorporado en las últimas elecciones autonómicas y municipales a miembros de una organización terrorista como ETA y con Junts para que Puigdemont termine decidiendo quién gobierna este país o si vamos a elecciones», ha señalado.

Así, Esparza ha declarado que no sabe si Sánchez será presidente, pero que una cosa es ser investido y otra gobernar, y que ha transmitido al Rey su decisión de que apoyará a Alberto Núñez Feijóo en una investidura. «Nosotros apoyamos a un Gobierno del PP. Pero si la cosa está en un Gobierno del PSOE con Bildu, ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral Creo que eso sería lo mejor para España, un escenario donde no se dependiera del independentismo». En concreto, ha diferenciado entre Junts, «que no tiene terroristas en sus listas» y Bildu.

Coalición Canaria Cristina Valido

Cristina Valido no descarta ningún escenario. Tras su encuentro con Felipe VI a quien ha comunicado la decisión de su partido de apoyar a Feijóo para un Gobierno sin Vox si éste finalmente se somete a una investidura, tampoco cierra la puerta totalmente el PSOE. La líder de Coalición Canaria ha señalado que está despejado el nivel de compromiso si Feijóo fuera la investidura, y así se lo ha transmitido al Rey, ya que cumple con sus dos peticiones: respetar «la agenda canaria» y que el eventual Ejecutivo sería sin el concurso de Vox. Valido, no obstante, no ha descartado que si el designado por el Rey es finalmente Pedro Sánchez su voto pueda ser para el líder del PSOE. O, al menos, ha detallado, una «abstención», aunque ha detallado que tendría que negociar una serie de condiciones para otorgárselo, empezando pro cumplir promesas pendientes del último debate de Presupuestos.

En la rueda de prensa posterior que ha tenido lugar en el Congreso Zarzuela Valido ha recordado que en el caso de una eventual investidura de Pedro Sánchez, no cierra la puerta, pero le exige una condición adicional previa, además de la agenda canaria: cumplir los compromisos adquiridos en la última negociación presupuestaria, cuando su formación apoyó las cuentas de 2023. «Estamos a mitad de ejercicio y el Gobierno de Sánchez aún no ha cumplido el compromiso de transferir más de 200 millones para ayudas a la Palma, universidades y transporte de mercancías. Por tanto, lo primero que tendría que hacer Sánchez es cumplir esa deuda pendiente, y después comprometerse con la agenda canaria», ha reivindicado.

Por otro lado, Valido ha subrayado que su partido no es tan «drástico» como Unión por el Pueblo Navarro (UPN), que ha asegurado preferir nuevas elecciones a un gobierno de Sánchez apoyado por Bildu y Junts. «Creemos que hay que intentarlo todo, la ciudadanía no se merece este impás de no sé cuántos meses sin gobierno, nuevas elecciones», ha dicho.

Partido Nacionalista Vasco Aitor Esteban

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha trasladado esta tarde al Rey que no hay opción a que su formación apoye la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pues implica contar con Vox, con quien los nacionalistas se declaran incompatibles. En cuanto a la posibilidad de que sea el socialista Pedro Sánchez quien asume el encargo, Esteban ya viene remarcando que es pronto para anticipar su voto.

La audiencia en el Palacio de la Zarzuela ha tenido una hora de duración y, como en anteriores rondas de consultas, el portavoz del PNV ha declinado comparecer después en rueda de prensa. Aitor Esteban ha venido dejando clara su posición en los últimos días en distintas comparecencias públicas. Si el designado es Núñez Feijóo, el PNV ya ha avisado que se opondrá porque el PP no va solo, sino que necesitan a Vox para superar la votación y los nacionalistas no quieren estar en la misma ecuación que los de Santiago Abascal.

Sumar Yolanda Díaz

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido la última en reunirse con el Rey al que ha comunicado el apoyo de la coalición de izquierda a una investidura de Pedro Sánchez y en comparecer por la tarde en el Congreso. «La ciudadanía ha votado la diversidad y la pluralidad en nuestro país», ha dicho Díaz, y no se les puede hacer a una repetición electoral.

Sobre si Núñez Feijóo debería o no presentarse a una eventual investidura, Díaz ha incidido en que el líder del PP está solo. «No tiene posibilidad alguna de conformar un Gobierno, no tiene números ni aliados. Y en política carecer de aliados es materializar la imposibilidad de conformar un gobierno para nuestro país». Además, ha añadido, si Feijóo quiera adelantarse postulándose como candidato es porque el PP está «en crisis» desde la caída de Pablo Casado.

Díaz ha expresado su respeto a los poderes del Estado y a las decisiones que puedan adoptarse en torno al encargo de la investidura. «Respeto absoluto a la decisión que el Jefe del Estado tome y vamos a respetar escrupulosamente la voluntad del Rey», ha garantizado.

De esta forma, la apuesta de su partido continúa siendo la de un gobierno «progresista» de coalición entre PSOE y Sumar y ve posible que se alcance un acuerdo entre las formaciones progresistas como se logró en la mesa del Congreso, tras una negociación que «no va a ser sencilla», augura. Eso sí, admite que Felipe VI no va a escuchar a todas las formaciones y que «la ausencia de algunas fuerzas impide cotejar cuáles son los apoyos de Sánchez». ERC, Bildu, Junts yel BNG no acudirán a la ronda de audiencias en Zarzuela.