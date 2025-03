El PNV afirma que con su partido «no hay camino para la investidura de Feijóo»

David Guadilla Lunes, 21 de agosto 2023, 10:39 Comenta Compartir

El PNV ha vuelto a marcar este lunes una línea roja que le impide apoyar al PP en estos momentos y que está definida por ... la relación que mantienen los populares con Vox. «Hay rayas que no vamos a pasar y con la ultraderecha, con los fascistas, que no cuenten con nosotros. Eso hace no haya camino para la investidura del señor Feijóo con nosotros», ha afirmado Aitor Esteban en la Cadena Ser.

Las declaraciones del portavoz jeltzale han llegado el mismo día que el Rey ha abierto una ronda de consultas con los diferentes grupos parlamentarios para la investidura más complicada de los últimos años. Sin un candidato claro –Feijóo insiste en que tiene derecho a presentarse al ser la lista más votada y Pedro Sánchez reclama su oportunidad porque tiene más apoyos, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta–, las miradas se siguen deteniendo sobre la formación liderada por Andoni Ortuzar. A pesar de que durante las últimas semanas desde Sabin Etxea se ha incidido en que no hay ninguna posibilidad de un acuerdo con el PP, en Génova no tiran la toalla. La última vez fue este pasado sábado, cuando el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, y nuevo presidente del Senado, Pedro Rollán, pedía al PNV que le diese una «pensada» a su estrategia y se pensase mejor lo de no apoyar a Feijóo. Pero este lunes Esteban ha vuelto a echar un jarro de agua fría sobre las aspiraciones populares. En todo caso, el portavoz del PNV también ha querido lanzar un mensaje a Sánchez, para recalcar que no puede dar por hecho su apoyo. «Con el PSOE no hemos empezado a hablar, no hemos tenido ni una sola reunión». De hecho, y en un escenario plagado de incertidumbres, Esteban considera que la ronda que se abre en la Zarzuela es «precipitada». «La inseguridad sobre posibles mayorías es absoluta y es posible que haya una segunda ronda», recalca Esteban quien recalca que «hoy por hoy» ni Sánchez ni Feijóo tienen apoyos.

