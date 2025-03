Sánchez deja vía libre al Rey para que encargue a Feijóo la investidura

Pedro Sánchez no pondrá pegas a que Alberto Núñez Feijóo se someta ya a una investidura si finalmente recibe mañana el encargo del Rey, que ... podría esperar un tiempo o incluso celebrar una nueva ronda de consultas si concluye que ninguno de los aspirantes tiene posibilidades de éxito. Aunque el presidente del Gobierno en funciones no quiere que empiece la cuenta atrás de dos meses antes de que se convoquen automáticamente las elecciones, tampoco quiere poner a Felipe VI en la tesitura de tener que elegir entre uno de los dos candidatos y asumirá que el líder del PP lo intente en primer lugar. «No vamos a darnos codazos con Feijóo», admitían este lunes desde Ferraz.

Sánchez deja así vía libre a su rival –aún sabiendo que fracasará– y no acudirá a la Zarzuela con los apoyos suficientes para forzar que el Monarca lo elija a él, a pesar de que en la primera votación de esta legislatura, logró amarrar 178 votos a favor, que sirvieron para elegir a la socialista Francina Armengol presidenta del Congreso y conformar una Mesa donde la izquierda tiene la mayoría. «No estamos en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura. Lo que decida el jefe del Estado –insisten desde el PSOE– siempre estará bien».

Los socialistas cambian el paso y reconocen ahora el derecho de Feijóo a intentar acudir a una investidura –hasta hace dos días lo consideraban una «pérdida de tiempo»– a pesar de haber fracasado ya en dos ocasiones, primero ante las urnas y la semana pasada con la elección de la Mesa del Congreso donde su candidata no concitó ni si quiera los apoyos de todo el bloque de la derecha. Inciden en la soledad del dirigente gallego pero creen que si necesita de un «tercer tropiezo» para sumar un nuevo fracaso y darse cuenta de la realidad que le rodea, no serán ellos quienes le hagan desistir de la idea. «Parece que necesita más información para salir del shock, y si tiene que ser una investidura 'fake', allá él», recalcan en Ferraz.

El PP confía que Felipe VI siga el mismo guion que en 2016 y proponga a Feijóo por haber ganado los comicios como hizo entonces con Mariano Rajoy, aunque acatarán cualquier otra decisión del jefe del Estado. «Feijóo está aislado, no tiene posibilidad alguna. No tiene números y no tiene aliados», señaló, por su parte, la portavoz de Sumar, Yolanda Díaz, tras su paso por la Zarzuela, donde trasladó al Rey su apoyo a la formación del «único gobierno de coalición progresista posible en este momento».

Nuevo portazo del PNV

El candidato popular tiene imposible alcanzar la Moncloa salvo que haya una repetición electoral, ya que a los supuestos 172 apoyos que puede cosechar –los 137 de su partido, los 33 de Vox, el del diputado de UPN y el de la parlamentaria de Coalición Canaria– no puede añadir ninguno más. El PNV volvió a marcar este lunes una línea roja que le impide apoyar a la formación conservadora y que está definida por la relación que mantienen los populares con Vox. «Hay rayas que no vamos a pasar y con la ultraderecha, que no cuenten con nosotros», afirmó el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, antes de su encuentro con el Monarca.

Aunque el apoyo de Vox no está claro del todo. Después del desencuentro con el PP en la constitución de la Cámara baja, en la que los voxistas se quedaron sin representación en la Mesa, la derecha radical espera una explicación «urgente» del líder gallego para que le aclare su estrategia antes de que Santiago Abascal pise hoy la Zarzuela. En la cúpula verde quieren que aclare si quiere conformar un Ejecutivo «alternativo» al de «destrucción nacional» de Sánchez con su apoyo o prefieren seguir en la «deriva» del «cordón antidemocrático» porque ambas cosas a la vez son incompatibles.

Génova, sin embargo, no tiene intención de responder al órdago de Vox. Los populares esperan que Abascal «mantenga su palabra» y le diga al Monarca que apoyará a Feijóo, aunque no las tengan todas consigo. De no hacerlo, la balanza se inclinaría hacia Sánchez al contar con 151 diputados frente a los 137 con los que contaría el dirigente conservador.

De momento, el PP cuenta con el apoyo de UPN y el de Coalición Canaria. No obstante, los nacionalistas canarios harán valer su peso en oro y no cierran del todo la puerta a dar su apoyo a Sánchez si el PSOE asume la agenda canaria «que el PP ya ha asumido» y si transfiere al Gobierno de las islas la cantidad pactada a cambio de su apoyo a los últimos Presupuestos, que cifran en 200 millones de euros.

La dirección del PP mantiene su hoja de ruta intacta en insiste en que Feijóo acudirá a la investidura si así se lo pide Felipe VI Pero no es plenamente seguro que Felipe VI designe un candidato ya que «hoy por hoy» ni Sánchez ni Feijóo tienen los apoyos suficientes por lo que podría determinar que hay que dar más tiempo a los partidos para que las conversaciones prosigan y convocar una segunda ronda de consultas más adelante. De hacerlo sería ya pasado el mes de septiembre para poder alejar varias semanas de las fiestas navideñas una potencial celebración de las elecciones generales.