La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Cognreso. EFE

Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

Los de Yolanda Díaz piden «no bajar la guardia» y creen que «no basta» con la isntantánea para resolver el conflicto en Palestina

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 12:46

El principio de acuerdo para la paz en Gaza que este lunes auspició Egipto bajo el patrocinio del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en ... alerta a Sumar y a Vox. Los de Yolanda Díaz exigen que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afean a Pedro Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», como ha señalado la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la presencia del líder español durante el encuentro en Sharm el-Sheij.

