Sumar y Podemos afean a Sánchez su «foto sonriente» con Trump en Egipto

El principio de acuerdo para la paz en Gaza que este lunes auspició Egipto bajo el patrocinio del presidente estadounidense Donald Trump mantiene en ... alerta a Sumar y a Vox. Los de Yolanda Díaz exigen que «no se baje la guardia» y se mantenga la petición de detención de Benjamín Netanyahu de la Corte Penal Internacional por genocidio. Por ello, afean a Pedro Sánchez que «el papel de España no debe limitarse a hacerse fotos sonrientes con Trump», como ha señalado la portavoz del grupo parlamentario magenta, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en referencia a la presencia del líder español durante el encuentro en Sharm el-Sheij.

Podemos también ha criticado la presencia de Sánchez en lo que consideran «un nuevo show de Trump, una celebración feudal». «Desde Podemos deseamos que, al menos, que el alto el fuego de un alivio a los palestinos, pero no confiamos nada en Donald Trump y en Netanyahu, por lo que no podemos aplaudir», ha señalado su diputado Javier Sánchez Serna,.

«Nos gustaría tener un presidente que no participara en el show de Donald Trump humillando a los presidentes europeos como si fueran colegiales.», ha insistido el portavoz de los morados.

«Trump parecía el padrino borracho en una boda. No es la imagen que esperamos de uno de los presidentes más poderosos del mundo» Aina Vidal Portavoz de los comunes

Los comunes, en cambio, han emnarcado el saludo entre Trump y Sánchez en la cortesía y «educación que se le pide a un presidente», pero han criticado la actitud del mandatario estadounidense en el acto de firma del plan de paz para Gaza. «Trump parecía el padrino borracho en una boda. No es la imagen que esperamos de uno de los presidentes más poderosos del mundo. Nos hubiera gustado más humildad y empatía. Celebro que el presidente Sánchez mantuviera la responsabiliad y la educación de saludar al presidnte Trump, no se espera otra cosa de un presidente», ha espetado la portavoz de la formación catalana -insertada en el grupo parlamentario de Sumar-, Aina Vidal.

Tributaciones de los autónomos

No es el único roce que se ha producido entre Sumar y el PSOE. Verónica Ma. Barbero ha afirmado que la propuesta de Elma Saiz de elevar la tributación de los autónomoas es un «problema» y «poco progresiva» porque en la práctica, asegura, supone que una persona que cobra 600 euros pagaría 200 euros de cotización.

Además, Barbero ha avisado que este planteamiento puede ser un «desincentivo» al emprendimiento de personas que se lanzan a trabajar por cuenta propia. «Tenemos que cuidar a los pequeños autónomos y sobre todo a aquellos que empiezan a emprender, a los que cobran menos», ha defendido Barbero para añadir que por donde hay que empezar la reforma fiscal es subiendo los impuestos a las grandes empresas.