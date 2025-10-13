HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en la cumbre de paz en Egipto RC

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

El líder estadounidense rebaja el tono con el presidente del Gobierno pero insiste en la necesidad de alcanzar el 5% en defensa

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Sharm el Sheij. Enviada especial

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06

Comenta

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fuego intencionado en varios contenedores quema cuatro coches en el centro de Badajoz
  2. 2 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  3. 3 Herido grave tras sufrir cortes con una motosierra en una finca de La Codosera
  4. 4 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  5. 5

    Más de mil caballistas honran en Guadalupe a la Reina de la Hispanidad
  6. 6 Morad cancela su concierto de este domingo en Extremúsika y la organización reestructura los horarios del festival
  7. 7 La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura
  8. 8 Dos heridos al chocar su coche contra un árbol en el Cerro del Viento de Badajoz
  9. 9

    Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura
  10. 10

    El SES detecta cáncer de mama en cuatro de cada mil mamografías del cribado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»