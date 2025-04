Los socios de Sánchez acogen con recelo sus medidas en materia de vivienda

El paquete de doce medidas en materia de vivienda anunciado por Pedro Sánchez un día después de que el presidente del PP, Alberto Núñez ... Feijóo, anunciase el suyo para las comunidades autónomas donde gobierna, ha sido acogido con recelo por parte de sus socios parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Sumar, socio minoritario del Gobierno de coalición y cuyos ministros no han estado presentes en el acto de presentación de las propuestas que se implementarán desde el Ejecutivo, ha celebrado el «cambio de tono» que ha mostrado a su juicio el PSOE sobre vivienda, para tratar de contener los precios del alquiler. No obstante, piden ir a los socialistas «mucho más allá» e intervenir realmente el mercado. En rueda de prensa, el titular de Cultura, Ernest Urtasun, ha a reclamado extender a toda la población la limitación de la compra de vivienda que no sea para uso residencial. «La cuestión debe reformularse de manera que se prohíba cualquier compra para uso especulativo» ha señalado. Al mismo tiempo, ha reclamado a los socialistas que apliquen la propuesta de Sumar de retirar a las comunidades autónomas los fondos públicos relacionados con vivienda si no aplican los topes de precios al alquiler que contempla la ley.

Por su parte, EH Bildu considera que aunque algunas de las medidas anunciadas «parece que van en la buena dirección, otras como aplicar exenciones fiscales a propietarios que han estado cobrando alquileres abusivos y desproporcionados van en la dirección contraria», ha valorado en la red social X su portavoz en el Congreso, Oskar Matute. En un segundo mensaje, el dirigente de la formación se ha referido explícitamente a la propuesta del Gobierno de incrementar la carga fiscal de la compra por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes hasta el 100% del valor del inmueble. «Limitar no es suficiente, hay que prohibir la compra de viviendas por parte de extranjeros que no sean para vivir», ha expresado. Matute sugiere que ésta medida debería extenderse a los fondos extranjeros para evitar la especulación. «Es simple y de sentido común. Las casas son para vivir, no para especular», ha resumido.

También Podemos considera insuficientes las propuestas. «Hemos pasado de pedir solidaridad a los caseros a regalarles dinero público de todos y todas para que bajen los precios. Este Gobierno va de mal en peor y está jugando con fuego», ha advertido la secretaria general Ione Belarra en un tuit.