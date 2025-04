Feijóo anuncia una rebaja de impuestos para la vivienda usada en los territorios del PP

Rebajas fiscales, medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda y proteger a los propietarios. Con los dos principales partidos batallando por ... convertir la vivienda en uno de los arietes políticos de 2025, el PP contraprogramó este domingo a Pedro Sánchez -que celebra hoy un gran acto en esta materia- con un «plan nacional» que desplegará a través de su poder territorial. La Declaración de Asturias, consensuada entre Alberto Núñez Feijóo y sus barones tras un encierro de dos días en el Principado, avanza la estrategia del partido en este curso político erigiéndose como alternativa a la «política tóxica» del Ejecutivo.

Las comunidades donde gobierna el PP rebajarán del 10% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). La reducción de esta tasa -que grava las viviendas de segunda mano y ya se aplica en algunas regiones- fue el anuncio estrella de un decálogo de medidas focalizado en incrementar la oferta y tratar de reducir los precios sin intervenir el mercado.

Los populares también contemplan una rebaja general de impuestos para el «colectivo diana» -jóvenes, familias numerosas y monoparentales, las personas con discapacidad o los núcleos rurales en riesgo de despoblación-, ampliar hasta los 40 años el límite para acceder a los avales hipotecarios y la creación de una oficina de atención a las víctimas de la ocupación.

El documento también recoge medidas para simplificar la «maraña burocrática», reduciendo de 9 a 3 meses el plazo medio para las tramitaciones urbanísticas, fórmulas para poner a disposición suelo público para viviendas en alquiler «hasta un 30% más barato que la media del mercado» y medidas para combatir la ocupación ilegal y la inseguridad de los propietarios a la hora de poner sus viviendas en el mercado del alquiler.

Todos estos acuerdos serán llevados a distintos parlamentos autonómicos mientras que a nivel nacional el PP exigirá al Gobierno que desbloquee la ley antiocupación aprobada en el Senado, registrará «en las próximas semanas» su propia ley del suelo y se compromete a derogar la ley de vivienda del PSOE. Un texto «ideológico e intervencionista» que, a juicio de los populares, ha provocado que se disparen los precios.

Además, los populares prevén la creación de un «mercado único» en sus comunidades con el fin de unificar la normativa empresarial en todas las regiones.

Más allá de las cuestiones específicas en materia de vivienda, el cónclave del PP también sirvió para acordar una postura común en materia migratoria. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Canarias ultiman un acuerdo para un nuevo reparto extraordinario de menores solos entre el resto de autonomías, los populares no están por la labor de secundarlo. «Si no cambia su política actual no va a contar con nuestro apoyo», adelantó este domingo Feijóo, tras subrayar que la migración irregular no se soluciona repartiendo migrantes por todas las comunidades «sin buscar un mínimo acuerdo de proporcionalidad».

El jefe de los conservadores exigió al Ejecutivo central que «asuma la atención y financiación directa de los migrantes menores no acompañados» e instó a «sellar las fronteras» y a implementar una política más restrictiva en línea con de otros países europeos. «No pienso consentir que se confunda solidaridad con imcompetencia», zanjó.

Sánchez «es pasado»

El líder de la oposición, arropado por sus dirigentes territoriales, aprovechó la clausura del retiro para lamentar que la principal alternativa de Sánchez sea «volver 50 años atrás y hacer oposición a un muerto» -en referencia a los actos por la muerte de Franco-. «Si le quieren hacer oposición a la dictadura, que le planten cara a Maduro que aún sigue vivo y coleando», reprochó, tras dibujar un Gobierno que «se prolongue lo que se prolongue, es pasado» y que «imita» al dirigente venezolano.

«La idea de impedir que la justicia investigue a los familiares del presidente solo pudo venir en alguna de las maletas que llegaron a Madrid», deslizó Feijóo. Para el PP, la ley que el PSOE impulsa en el Congreso y que limitaría la capacidad de investigación judicial sobre el entorno de Sánchez «es un punto y a parte en nuestra historia democrática».