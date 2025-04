Sánchez propone eximir del IRPF a caseros que alquilen al precio de referencia oficial El presidente del Gobierno intenta retomar la iniciativa política en materia de vivienda con 12 nuevas medidas que incluyen el blindaje de los pisos protegidos, el endurecimiento de la tributación de los pisos turísticos y un aumento de las cargas fiscales para desincentivar la compra de inmuebles a los extranjeros no comunitarios y no residentes

Paula De las Heras Madrid Lunes, 13 de enero 2025, 17:07

El Gobierno lo tiene claro: no es solo el «ruido político» del que a menudo se quejan Pedro Sánchez y sus ministros lo que hace ... que los ciudadanos no tengan una percepción tan halagüeña de la buena marcha de la economía como la que se proclama desde los organismos oficiales. Un factor determinante es la carestía de la vivienda que afecta de manera directa a un elevadísimo porcentaje de la población, un problema de gran magnitud que ni la controvertida ley aprobada la legislatura pasada ni las medidas ya anunciadas por Sánchez han resuelto. En un intento de exhibir iniciativa, el jefe del Ejecutivo, presentó este lunes doce nuevas actuaciones, muchas ellas de carácter fiscal, que ahora tendrá que intentar sacar adelante. Y no será fácil.

En una de las naves del Museo del Ferrocarril y ante hasta diez ministros, el jefe del Ejecutivo dedicó una parte significativa de su intervención a cargar sobre las espaldas de las Administraciones del PP y, singularmente, de José María Aznar, la responsabilidad de la grave situación que, asumió, atraviesa el mercado nacional de la vivienda, aunque también remarcó que el problema no es exclusivo de España y que afecta al conjunto de la UE, donde los precios han crecido en un 48% en la última década. «Necesitamos una intervención pública como hicimos con el mercado energético, que tan buenos resultados está dando en términos de competitividad», dijo. «España –añadió en busca de la confrontación con el PP, que este fin de semana presentó en Oviedo también un decálogo de medidas en la materia– necesita un plan que no funcione a base de ideología neoliberal fracasada». El presidente contrapuso así sus propuestas a las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, centradas en deducciones en el IRPF por la compra de vivienda habitual, la reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para jóvenes, un seguro 'antiokupación' o la liberalización del suelo público para construir vivienda en alquiler a precio un 30% por debajo del de mercado. El Ejecutivo argumenta que una de las claves para evitar que se produzca un alza desorbitada de los precios es tener un porcentaje elevado de vivienda pública. En España, apenas llega al 2,5% frente al 14% de Francia o el 34% de los Países Bajos. «En 2012 llegamos a acumular 2,3 millones de viviendas protegidas; una cifra enorme que hoy representaría el 9% del parque de viviendas de España si no fuese porque muchas de ellas pasaron al mercado libre y dejaron de cumplir con su función social», recriminó. La nueva apuesta del Gobierno se centra, pues, en el medio y largo plazo, en un aumento del parque público y, a ese respeto, Sánchez anunció la trasferencia de a más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial de la Administración del Estado a la recién creada Empresa Pública de Vivienda para construir viviendas sociales de alquiler asequible. El jefe del Ejecutivo también remarcó que se blindará por ley la vivienda pública y anunció un PERTE, financiado con dinero de la UE, para la «innovación y modernización de la construcción industrializada y modular en España», con sede en Valencia. Cuatro millones de pisos vacíos Sánchez admitió, no obstante, que esas políticas tardarán aún en dar frutos y defendió una serie de medidas que buscan impacto en el corto plazo, pero que, sin embargo, tendrán que lograr el respaldo de una difícil mayoría en el Congreso. Su objetivo declarado es poner límite a la especulación y a la proliferación de los pisos turísticos, además de aumentar la oferta disponible buscando incentivos para la movilización de los hasta 4 millones de pisos «vacíos o infrautilizados» -400.000 en zonas tensionadas- que, según el presidente hay en España. Además de ayudas, que no especificó, para aquellas personas que reformen un piso para ponerlo en alquiler asequible durante al menos 5 años, Sánchez anunció una exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda según el Índice de Precios de Referencia, sin necesidad de que estas se encuentren en zonas declaradas tensionadas y anunció la creación de un sistema de garantías públicas para «proteger» tanto a propietarios como inquilinos que participen en alquiler asequible. Hasta ahí, los incentivos fiscales. Pero el plan de Gobierno contempla también lo contrario, disuadir, en este caso a los especuladores. Sánchez planteó que las viviendas turísticas «tributen como lo que son -dijo- un negocio» porque «sobran RB&B y faltan viviendas». Y además, anunció que se limitará la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios no residentes «incrementando la carga fiscal que tendrán que pagar en caso de compra hasta el 100% del valor del inmueble» y que se cambiará el régimen de ventajas fiscales de las Socimis para que solo sean aplicables a la promoción de vivienda en alquiler asequible. Estas propuestas llegan, en todo caso, después de que el Gobierno sufriera lo indecible, hace apenas un mes, para aprobar una reforma fiscal que pasara el filtro de sus socios de la derecha (Junts y PNV) y de los aliados parlamentarios de la izquierda. Entonces, ya tuvo que renunciar a suprimir el régimen fiscal de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (las citadas Socimis) o a elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos. Para lograrlo, ya tuvo que renunciar a elevar al 21% el IVA de los pisos turísticos o a suprimir el régimen de exención de las Socimis. Este lunes, Sumar, ERC y Bildu advirtieron a Sánchez de que, a sus ojos, las nuevas iniciativas se quedan cortas, abogaron por prohibir la compra de pisos para especular y rechazaron los incentivos fiscales a caseros.

