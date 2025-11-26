HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los diputados de Junts, Mònica Sales (i) y Salvador Vergés (c), durante una sesión de control al Govern. Ep

El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

Los decretos de Nueva Planta de Felipe V abolieron las instituciones de la Corona de Aragón

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

Iniciativa inédita del soberanismo. Los grupos de Junts, ERC, CUP y los comunes en el Parlamento catalán han registrado este miércoles una iniciativa legal en ... la Cámara catalana, en la que reclaman al Estado que derogue los decretos de Nueva Planta de hace más de 300 años. Tras la guerra de sucesión española, el rey Felipe V promulgó entre 1707 y 1716 leyes que abolieron las instituciones y los sistemas jurídicos de los territorios que integraban la Corona de Aragón, que se habían mostrado partidarios de los Austrias frente a los Borbones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  7. 7

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  10. 10 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años

El soberanismo reclama al Congreso que derogue leyes de hace más de 300 años