El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado. Efe

El Senado citará el 17 de diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo'

Los populares llamarán también a Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, y a Antonio Hernando y no descartan convocar a Begoña Gómez

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:06

El PP mueve ficha y citará el próximo 17 de diciembre a Santos Cerdán en la comisión que investiga en el Senado la 'trama Koldo' ... . Un paseíllo que tendrán que hacer también Víctor Ábalos, el hijo del exministro José Luis Ábalos, quien en una entrevista este lunes en 'El Mundo' acusa a Cerdán de «dar un cheque en blanco» a su padre en nombre de Pedro Sánchez, y el que fuera director adjunto del gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, después de que haya sido citado judicialmente por el 'caso Leire Díez'. «El sanchismo va a empezar a cantar», afirmó el secretario general, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  5. 5 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  6. 6 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  7. 7 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  8. 8 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  9. 9

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos
  10. 10 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes

