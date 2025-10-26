Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana

Pedro Sánchez dio ayer el pistoletazo de salida del PSOE al nuevo ciclo electoral autonómico. De momento, Castilla y León se convertirá el 15 de ... marzo en la primera comunidad en ir a las urnas. Sobrevuelan también en Aragón y Extremadura adelantos que podrían desembocar en una convocatoria para la misma fecha que diese lugar a un 'superdomingo' electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que se celebrarán a más tardar en 2027.

El Ejecutivo central desembarcó con varios de sus pesos pesados en León. Además de por el jefe del Ejecutivo, el candidato socialista, Carlos Martínez, estuvo arropado por las ministras Pilar Alegría, Ana Redondo y Elma Sáiz. Sánchez tiró en su intervención de manual electoral. Empezó por ensalzar las políticas públicas que han puesto en práctica su Gobierno, al que situó como el baluarte del Estado del Bienestar frente a un Partido Popular ávido de privatizaciones. Con este propósito enarboló la defensa de la salud pública en plena crisis de los cribados de cáncer en Andalucía, abanderó el derecho al aborto en un momento en el que dirigentes del PP como la madrileña Isabel Díaz Ayuso cuestionan aspectos de la actual ley o criticó las trabas que las administraciones populares ponen a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en connivencia con Vox.

A tres días del aniversario de la dana que se cobró 237 vidas en Valencia, el líder del PSOE recrudeció el cruce de acusaciones que mantiene con Carlos Mazón desde el día posterior a la tragedia. Responsabilizó al presidente de la Generalitat de no haber dispuesto los medios necesarios para atender a las víctimas y recordó el recorte de plantilla que el Gobierno autonómico llevó a cabo entre el personal de los servicios de emergencia meses antes de las lluvias torrenciales. Por elevación, cargó también contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal por sostener en su cargo al presidente autonómico. «Hace un año la negligencia de uno causó una auténtica tragedia, pero un año después el que Mazón siga al frente de la Generalitat tiene dos responsables y son su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal», denunció Sánchez antes de calificar de «indecente para los valencianos» que el barón del PP permanezca al frente de la comunidad autónoma.

Legislatura en vilo

Sánchez destacó como hecho crucial de esta semana el primer aniversario de la dana, pero obvió ante su parroquia mención alguna a su comparecencia del próximo jueves ante la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' o la situación de máxima tensión con Junts que puede dejarle sin mayoría parlamentaria con la que sacar adelante sus leyes. Lo más lejos a lo que llegó el presidente del Gobierno fue a reiterar que queda legislatura para rato, por muy cuesta arriba que pueda ponérsele el camino.

En frente, continuó el líder socialista, no hay alternativa a un PSOE que es el garante de los intereses ciudadanos. «Da igual que se llame Mazón, Azcón, Moreno Bonilla, Ayuso, Mañueco y una larga lista de presidentes y presidentas autonómicos del Partido Popular, porque siguen el mismo patrón, recortar los servicios públicos». Y al mando de todos se encuentra un Feijóo que, recordó, es ya el tercer presidente de los populares en los siete años y medio que lleva en la Moncloa. «No hay nadie al volante del PP», señaló Sánchez a modo de ataque personal contra el jefe de la oposición, al que le auguró poco tiempo al frente de su partido. «Está por ver -añadió en clara alusión a Isabel Díaz Ayuso- quién es el siguiente o la siguiente», . Y, mientras el principal adversario político se debata en esa supuesta sucesión, «el PSOE seguirá gobernando y avanzando», concluyó.