Sánchez suma los bancos al impuesto a las energéticas para recaudar 3.500 millones

El as en la manga que se guardaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el debate sobre el estado de la nación era un inesperado impuesto sobre las ganancias extraordinarias de la banca española. Tras anunciar hace tres semanas, en el marco del Consejo de Ministros que aprobó el segundo plan anti-crisis, que el Ejecutivo trabajaba en un tributo sobre las energéticas y sus ganancias extraordinarias, Sánchez apunta también al sector financiero. Y lo hace con la excusa de que las subidas de tipos de interés que ya se están produciendo –el euríbor ha repuntado hasta el 1% y el Banco Central Europeo elevará el precio oficial del dinero el próximo 21 de julio para aplacar la inflación– generarán más ingresos para los bancos. Y tienen que asumir su idea de «arrimar el hombro» para hacer frente a esta crisis, como viene pidiendo a las eléctricas en el último año.

Impuesto a la banca

1.500 millones de euros Recaudación estimada al año y tendrá una duración de dos años (2022 y 2023)

El anuncio tiene que plasmarse ahora en una proposición de ley, que será tramitada en los próximos meses, por el que el nuevo tributo se pondrá en marcha el 1 de enero de 2023. Será con efecto retroactivo para las ganancias generadas ya durante este año, así como durante el próximo. El Ejecutivo prevé recaudar unos 1.500 millones de euros por cada ejercicio. En los dos que va a estar vigente la medida, supondría 3.000 millones. Sánchez recordó que en 2021 los cinco grandes bancos ganaron 20.000 millones de euros, un 45% más que en 2020. Y en el primer trimestre de este año, los beneficios de Santander, BBVAo CaixaBank han repuntado más de un 50%. Sin embargo, las patronales CEOE y Cepyme apuntan que esta medida «no supone una solución real» a la inflación. Y recordaron que el conjunto de las empresas han visto recortados en 7.000 millones de euros sus beneficios en lo que va de año.

Nada más conocer el anuncio, las acciones de los grandes grupos bancarios se desplomaron en la Bolsa. Y la sangría ha proseguido toda la jornada, hasta llegar a perder 5.230 millones de euros en capitalización bursátil: CaixaBank ha perdido un 8,6% en su peor sesión desde marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia; Sabadell ha caído un 7,4%, Bankinter un 5%, y BBVA y Santander han cedido un 3,5% cada una.

El sector financiero no quiere pronunciarse por ahora hasta conocer los detalles, según apuntan fuentes de CECA. «La subida de tipos supone una normalización de la política monetaria y no podemos anticipar su impacto neto en los balances», indican. Y recuerdan, además, que «es una medida que no contribuye a armonizar los regímenes fiscales dentro de la Unión Bancaria». Otra patronal, la AEB, destaca «la improvisación jurídica» en que opera el sector, al indicar que «distorsiona el mercado».

Impuesto a las energéticas

2.000 millones de euros Recaudación estimada al año. Impuesto sobre los beneficios extraordinarios en 2022 y 2023

El presidente del Gobierno ya lo había anunciado, pero este martes ha cuantificado la previsión de recaudación del nuevo impuesto a las energéticas: 2.000 millones de euros al año en 2023 y 2024 para los beneficios obtenidos en 2022 y 2023. Al presentar el decreto de junio, Sánchez señaló que este tributo, no incluido así en el real decreto de medidas anticrisis aprobado aquel sábado, busca «garantizar un reparto justo de recargas» y «sintoniza con la opinión pública del país, con las medidas adoptadas por otros países del entorno y atiende a recomendaciones de la OCDE, la Unión Europea y el FMI». El conjunto de las grandes eléctricas españolas ganó en 2021 más de 10.000 millones de euros. Los grupos afectados serían eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, TotalEnergies y EDP) o las de carburantes (Repsol, Cepsa o BP, entre otras). Desde la organización Aelec (que integra a varias eléctricas) consideran que «no solo no hay beneficios extraordinarios», sino que, además, «la crisis actual está reduciendo los resultados de las empresas eléctricas».

Gratuidad del tren

100% bonifiación abonos Gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalies y media distancia. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre

El Gobierno bonificará el 100% de todos los abonos de viajes de los trenes de Renfe que cumplen con servicio público obligatorio: Cercanías en los grandes núcleos urbanos (Rodalies en Cataluña) y trenes de Media Distancia. Hasta ahora, esa bonificación era del 50% pero la ha generalizado en aras de fomentar el uso del transporte público frente al uso privado del vehículo ante los altos precios de los combustibles. El último Presupuesto General del Estado, en vigor este año, dota con algo más de 1.400 millones de euros a la Obligación de Servicio Público (OSP) que tiene Renfe precisamente en estos trenes de Media Distancia (los que cubren trayectos inferiores a 300 kilómetros) y Cercanías (los núcleos urbanos).

Vivienda y becas

12.000 viviendas Desbloqueo de la 'Operación Campamento' en Madrid, el 60% será vivienda protegida pública 100 euros de beca Ayudas complementaria para estudiantes mayores de 16 años que ya disfrutan de una beca

En el caso inmobiliario, Sánchez ha anunciado el desbloqueo de la Operación Campamento. Se trata de un gran área militar de Madrid en deshuso, propiedad del Ministerio de Defensa, donde el Ejecutivo pretende construir hasta un 60% de viviendas públicas.

Por otra parte, ha anunciado una ayuda extraordinaria de 100 euros al mes para los estudiantes mayores de 16 años que ya tienen beca concedida para mejorar sus condiciones.

Llamamiento al ahorro energético

El Gobierno también ha admitido por primera vez y de forma pública la necesidad de realizar un ahorro energético. En concreto, ha abogado por medidas como «incrementar el teletrabajo, y el transporte público», así como «bajar la temperatura de la calefacción o subir la del aire acondicionado». Se trata de, según ha comentado, «acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida. Podemos hacerlo y lo vamos a hacer», ha insistido.

