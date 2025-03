Sánchez: ¿con corbata o sin corbata?

R. C.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos». La frase, a modo de orden ministerial, la pronunció Pedro Sánchez este viernes a la hora de anunciar que España deberá cumplir con el ahorro energético al que obliga la Unión Europea a causa de la invasión de Ucrania y el más que previsible corte de gas de Rusia hacia los socios comunitarios. Habrá racionamientos energéticos, cuyos detalles se explicitarán este lunes, pero el primero ya se sabe que va a ser aparcar las corbatas en lo más fondo del armario.

Eso sí, el presidente del Gobierno se volvió a encorbatar nada más subirse al avión que le trasladó a la gira por los balcanes, con primera parada en Serbia. Sánchez no renunció a la corbata durante su entrevista en Belgrado con el presidente del país anfitrión, Aleksandar Vucic. Quedó claro que el protocolo manda más que la dependencia enérgetica, al menos en a nivel internacional.

Ampliar Pedro Sánchez, comparece junto al presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ambos con corbata.

Hace ahora 12 años, en la anterior crisis energética que llevó el petróleo a máximos, el entonces ministro de Energía, Miguel Sebastián, mantuvo un encontronazo público con el presidente del Congreso, el también socialista José Bono, a cuenta de la necesidad de llevar corbata en el hemiciclo para que los diputados no necesitaran pedir que se bajara la temperatura del aire acondicionado en verano y así ahorrar luz.

Ampliar Junichiro Koizumi, ex primer ministro de Japón. AP

La idea del exministro Sebastián, como la de ahora de Sánchez, no es nueva ni original. Ya en 2005 el entonces primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, hizo un llamamiento a todos los funcionarios del país nipón a acudir a las oficinas con ropa ligera y sin corbata. Cuando la petición de Koizumi se conoció en Europa se tomó a risa.

