Alberto Núñez Feijóo sale de la crisis abierta con el amago de dimisión del presidente del Gobierno persuadido de que la actitud de su rival ... y el desenlace de su insólito aislamiento de cinco días le han cargado de razones para incidir en su oposición. Pero persuadido, también, de que el pacto de Sánchez con los independentistas en torno a la amnistía es tan de hierro como para que la legislatura prosiga.

-¿Se convenció desde el principio de que la amenaza del presidente de irse era un bulo?

-Sí. La noche de su carta ya dije que buscaba profundizar en la victimización, la polarización y la ocultación de los problemas judiciales que le acechan a él, a su partido y a su Gobierno; un teatrillo para resetear su estrategia electoral, de gobierno y judicial. Todos hemos tenido momentos difíciles, pero no nos hemos ido cinco días con tanto desprecio hacia las instituciones.

-¿Nunca en sus 13 años en la Xunta sopesó dejarlo todo?

-(Pausa) Cuando muere tu padre, cuando tienes unas críticas que ves desmedidas, cuando no te enteras de las enfermedades de las personas que quieres, te preguntas muchas cosas. Pero cogerme cinco días para pensar si merece la pena ser presidente… Cuando tienes la soberbia, el populismo y el narcisismo de preguntarte eso, la pregunta es si España merece un presidente como tú.

-Sánchez ha identificado como el detonante de esta crisis las diligencias a Begoña Gómez por supuesto tráfico de influencias. ¿Qué cree usted que es atribuible a la mujer del presidente?

-Mire, si a mi pareja le abre unas diligencias un juzgado, iríamos para esclarecer las acusaciones que consideremos difamatorias. Por lo tanto, primera falsedad. Segunda: esto no viene por esas diligencias. Esto viene de dos sumarios en la Audiencia Nacional, uno con una investigación desde hace casi dos años que afecta a su partido y a su Gobierno; y otro que concierne al espionaje de su móvil y a los de varios ministros. Si tú has aceptado o permitido que haya dudas de honorabilidad en la adjudicación de contratos del Estado, en el rescate de empresas afectadas por la covid y en la financiación de las actividades privadas de tu pareja por empresas adjudicatarias, pues tienes un buen lío que afecta a tu independencia, a la de tus dos últimos secretarios de Organización (el exministro Ábalos y Santos Cerdán) y a tu entorno. Los señores que están en el sumario son los mismos que lo acompañaban en las primarias del PSOE. Y esto se estaba investigando antes de las generales.

-¿Qué sugiere con eso?

-Que Sánchez debería estar contento de que esto no saliese antes del 23 de julio o de su investidura, porque a lo mejor no sería presidente. La independencia judicial está blindada.

-A usted le citaron también a su mujer en el Congreso con una información luego enmendada.

-El presidente no ha tenido la gallardía de pedir disculpas, se acredita la catadura moral. Luego, ha lanzado otro bulo sobre que estoy en contra de que su mujer trabaje. Lo único que yo advierto es que el trabajo no puede verse beneficiado con contratos de la Administración. Lo dice la ley de altos cargos sobre el conflicto de intereses y el Código Penal sobre el tráfico de influencias. Las leyes son suficientemente claras.

-Existe una línea entre las sospechas de una conducta impropia y la apertura de unas diligencias judiciales. ¿Ha podido pecar el juez de imprudencia?

-No me corresponde pronunciarme sobre los jueces, porque entonces sería un Sánchez más. La denuncia, mejor o peor formulada, hace referencia a unas publicaciones en medios de comunicación, cuyos responsables están citados. No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que en 24 horas el fiscal general solicitó el archivo del expediente pareciendo un miembro del Gobierno.

-¿Se equivoca Isabel Díaz Ayuso al vincular las acusaciones a su novio por fraude fiscal con una supuesta cacería en su contra por presidir la Comunidad de Madrid?

-¿Cuántos períodos de reflexión tendría que haber abierto ella según la tesis de Sánchez? Primero fueron a por su hermano. Y ahora a por su pareja por actos realizados antes de que lo conociese. Me han pedido su dimisión y ahora se rasgan las vestiduras. Esa pareja no tiene ningún contrato con la Comunidad de Madrid. La de Sánchez ha ejercido su actividad financiada por empresas que han sido o rescatadas o adjudicatarias de contratos públicos. Y yo he sido atacado por la vicepresidenta primera, con el presidente a su lado como un 'hooligan', y por Óscar Puente, el ministro más faltón de la democracia.

Contra jueces y medios

-Usted aventuró en una anterior entrevista aquí una posible moción de censura si la legislatura colapsaba. ¿Lo está tras este retiro de Sánchez para combatir «la máquina del fango»?

-Él es el constructor, el diseñador y el alimentador de la máquina de fango. Pero tiene un as, la ley de amnistía. Una moción de censura sin que sus beneficiarios la puedan disfrutar está abocada al fracaso. En lo que va de legislatura, el presidente ha perseguido el principio de igualdad con esa amnistía y ahora va a por las libertades de los ciudadanos, empezando por la de prensa y la independencia judicial.

-¿Cabe que el Gobierno amenace aún al independentismo con no exonerar el 'procés'?

-La amnistía se aprobará después de las catalanas. Es un chantaje mutuo, el PSOE tiene ese botón y los independentistas, el de la Presidencia del Gobierno.

-Sánchez se ha declarado víctima de 'lawfare'. ¿Esa admisión imposibilita ya cualquier acuerdo de Estado, incluido renovar el Consejo del Poder Judicial?

-Es que Sánchez no tiene ningún pacto de Estado. Llevamos varias semanas sentados con el comisario Reynders, ahora lo estaremos con la comisaria Jourová, y ellos son testigos de los avances y cuestiones pendientes. Si Sánchez va a utilizar también este teatrillo para dejar en ridículo a la Comisión Europea, sería otro escándalo.

-Cuando asumió el liderazgo del PP, el proceso lo habían paralizado ustedes.

-¿Qué se entiende por paralizar?

-No renovar.

-Para renovar hay que ponerse de acuerdo entre dos.

-Así había ocurrido siempre.

-Claro. Pero era con personas que no eran Sánchez. Mis antecesores tuvieron dificultades con él y yo también. Yo no he paralizado la reforma del CGPJ, lo que he paralizado es un reparto de cargos para controlar el Poder Judicial.

-¿Retomarán las fuerzas del Gobierno la iniciativa para rebajar la mayoría cualificada que se exige para formar el Consejo?

-Eso va contra el Estado de Derecho, Europa no se lo va a consentir. Yo no estoy en ese escenario. ¡Pero si hemos aceptado el arbitraje de la Unión Europea!

-¿La 'policía patriótica' es guerra sucia? ¿El PP está obligado a exhibir una exigencia clara ante los indicios de que se gestó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy?

-Las cosas que están sometidas a un sumario, dejemos que el sumario avance. Ahora, otro sumario dice que desde Interior se le dio el chivatazo a Koldo (García) de estaba siendo investigado. El ministro Marlaska se niega a decir quién fue. Esto no es de hace años, es de hace semanas.

-¿No le preocupa que el debate público circule por asuntos tan turbios? ¿Que cuando se asume un supuesto 'lawfare' acabe calando que el Estado de Derecho español no funciona?

-¿Cómo que no funciona? Es ahora cuando al presidente se le ocurre intentar manchar a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a los jueces. ¿Por qué no antes, cuando no tenía el 'caso Koldo' y el 'caso Pegasus'? ¿Las declaraciones del excomisario Villarejo son dignas de ser encendidas por el presidente? Yo no lo haría. Pero añado: lo que tenga que investigarse, que se investigue.

-Aunque salpique al PP.

-¡Por supuesto! Yo quiero pasar página a todo esto, pero pido un poco de respeto.

-Si el presidente le llama para regenerar la democracia, ¿se sentará con él?

-En enero de 2023 en Cádiz firmé una propuesta de regeneración democrática, se la envié al Gobierno y no tengo ni siquiera un acuse de recibo. Por lo tanto, olvídese. El presidente no busca la regeneración democrática, sino la degeneración democrática.