El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados. EP

Sánchez asume que Junts cambia de hora y encara el pulso de la ruptura en el Congreso

Moncloa se aferra a que no habrá censura y los junteros no podrán votar «no a todo», mientras Puigdemont acusa la presión de sus alcaldes por el auge de la ultra

Lourdes Pérez
Cristian Reino

Lourdes Pérez y Cristian Reino

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:07

Comenta

La metáfora no la utiliza Moncloa, pero sirve, jugando con la advertencia que lanzó la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente Sánchez en la ... sesión de control en el Congreso del miércoles, para definir cómo encara el Gobierno el órdago que da por hecho que Carles Puigdemont materializará este lunes en Perpiñán. «Quizás habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio», amenazó Nogueras cargando de intención política el debate, más intrascendente, que había abierto el jefe del Ejecutivo sobre los usos energéticos de las manecillas del reloj. Pues bien, en puertas de la cumbre de Puigdemont con su ejecutiva en el sur francés para decidir sobre el devenir de la legislatura, el Gobierno viene a asumir que los independentistas cambian de hora, a la espera de que concreten bajo qué fórmula rompen la alianza vigente desde la investidura de hace dos años. Y se prepara para encarar un nuevo tiempo de brega en el Congreso, al que, eso sí, trata de restar dramatismo constatando que el tercer mandato de Sánchez está resultando poco menos que infernal desde su inicio.

