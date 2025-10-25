HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El secretario general de Junts, Jordi Turull, interviene en un acto EP

Turull llama a los cargos de Junts a estar «preparados» ante «tiempos complicados»

Los de Puigdemont no enseñan sus cartas en vísperas de decidir si rompen con Sánchez y acusan a Aliança Catalana de querer incendiarlo todo por cuatro votos

Cristian Reino

Cristian Reino

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:21

Junts per Catalunya ha reivindicado este sábado la centralidad, frente a los que a su juicio quieren adormecer Cataluña, en referencia al PSC, y los ... que «quieren incendiarlo todo», en alusión a Aliança Catalana. La formación nacionalista, en vísperas de reunirse en Perpiñán (Francia) para decidir sobre el futuro de la legislatura, ha celebrado en Barcelona una convención municipalista en la que el secretario general del partido, Jordi Turull, ha llamado a los alcaldes, concejales y cargos de la formación nacionalista a estar «preparados» ante lo que ha calificado como «tiempos complicados». El dirigente nacionalista ha evitado las referencias directas al cónclave del lunes, en que el partido decidirá si rompe o no con Sánchez y si se divorcia, de qué manera y con qué alcance.

