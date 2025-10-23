HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras. EP

Junts convoca este lunes a su ejecutiva para decidir sobre el futuro de la legislatura española

Nogueras avisó ayer a Sánchez que ha llegado la «hora del cambio»

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:09

Comenta

Junts per Catalunya eleva la presión sobre el Gobierno. La formación nacionalista ha convocado a su cúpula a una reunión este lunes en Perpiñán (Francia). ... Sobre la mesa del encuentro, decidir los próximos pasos del futuro de la legislatura española. La convocatoria no es baladí que se celebre en el día en que se cumple el octavo aniversario de la declaración unilateral de independencia. La cita llega tras la última advertencia lanzada ayer por la portavoz del partido, Míriam Nogueras, en el Congreso. Le avisó al presidente del Gobierno de que ha llegado la «hora del cambio». Así no podemos seguir, afirmó horas después.

